Miss Guadeloupe sera la prochaine Miss France – ces trois atouts la feront gagner assure un expert aidé de l'IA

Un cabinet de conseil a révélé au Journal du Net les noms des favorites pour l'édition 2025 du concours Miss France. Parmi elles, une jeune femme de 28 ans se distingue comme la grande favorite.

A quatre jours du concours Miss France 2025, le 14 décembre prochain, Avisia récidive. Cette année encore, le cabinet de conseil se fait remarquer dans un exercice périlleux : prédire des résultats de Miss France. Ces cinq dernières années, à deux reprises, le cabinet a réussi à identifier la future gagnante près d'une semaine avant l'annonce officielle.

Les équipes du cabinet ont analysé des milliers de messages, commentaires, publications sur les réseaux sociaux. Objectif : sortir du lot les Miss les plus populaires. Pour cette nouvelle édition de Miss France, "Avisia a collecté plus de 100 000 posts pour recueillir les avis, révèle au Journal du Net Pascal Bizzari, directeur général délégué du cabinet. Ces données brutes sont croisées avec des informations sur les régions des candidates afin de transformer le tout en indicateurs pertinents pour nos prédictions."

Nouveauté cette année : Avisia a intégré TikTok dans ses calculs et surtout, il a fait analyser toutes ces données par une nouvelle intelligence artificielle capable de mieux comprendre le langage des réseaux sociaux et notamment l'ironie ou le double sens. Les équipes d'Avisia ont aussi travaillé sur la compréhension de nouvelles formes d'expression des internautes, qu'il s'agisse d'abréviations, d'images ou de combinaisons texte-émojis.

Cependant, prédire la gagnante de Miss France reste un exercice périlleux, car la popularité d'une Miss, le vote du public arrive très tard dans la compétition. Les quinze demi-finalistes sont d'abord sélectionnées après un entretien avec un jury interne et des tests de culture générale, bien avant la soirée télévisée. Ce n'est que lors de la soirée finale que le public peut voter, et uniquement pour départager les dernières candidates en lice.

Malgré ces défis, l'intelligence artificielle a tranché : c'est Moïra André, Miss Guadeloupe, qui apparaît comme la grande favorite de cette édition 2025, avec 68% de chances de remporter la couronne. Trois éléments majeurs jouent en la faveur de la conseillère numérique de 28 ans : elle génère le plus grand nombre de publications sur Twitter et Instagram, suscite de nombreuses conversations depuis son élection régionale, et bénéficie d'une communauté particulièrement engagée.

Le reste du classement prévisionnel place Miss Martinique en deuxième position avec 56% de chances de victoire, suivie de Miss Nord-Pas-de-Calais (55%), Miss Guyane (39%), et Miss Bourgogne (36%). Miss Picardie complète ce top 6 avec également 36% de chances, portée par sa récente performance au test de culture générale qui a dopé sa popularité.

Les prédictions continueront d'être actualisées jusqu'au jour de l'élection, tenant compte des évolutions de dernière minute. Car comme le rappelle le cabinet Avisia, dans une compétition aussi unique que Miss France, rien n'est joué avant le dernier instant, et un simple discours peut bouleverser toutes les statistiques.