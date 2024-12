Les secrétaires et les jardiniers de cette institution française gagnent entre 6000 et 8000 euros par mois

Dans l'enceinte d'une institution française au fonctionnement autonome, les rémunérations des employés défient toute concurrence. Des jardiniers aux secrétaires, ces fonctionnaires bénéficient de salaires dignes de cadres supérieurs.

En France, la quête d'un emploi bien rémunéré passe souvent par de longues années d'études et des diplômes d'écoles prestigieuses. Cependant, certains employeurs peuvent se montrer plus généreux que d'autres... Une institution française offre même des salaires proches de certains médecins généralistes à des employés issus de formations courtes comme les jardiniers.

Dans cette institution, jardiniers et secrétaires gagneraient entre 6 000 et 8 000 euros brut en milieu de carrière selon les propos du président de l'Observatoire de l'éthique publique, René Dosière, repris par le journal Le Point. A titre de comparaison, selon Indeed, un jardinier en France gagne en moyenne 1 994 euros par mois et un assistant de direction 2 406 euros.

La particularité de cette institution ne réside pas uniquement dans sa rémunération attractive. Elle offre aussi un statut de fonctionnaire et un cadre de travail exceptionnel.

Avec ses 23 hectares, ses 5 000 mètres carrés de parterre de fleurs et ses 3000 arbres, le jardin du Luxembourg a été classé plus beau jardin d'Europe et 3e plus beau jardin du monde en 2022 par le site HouseFresh, qui a agrégé les avis de milliers de touristes à travers le monde. Soixante jardiniers travaillent dans ce lieu exceptionnel, un entretien chiffré à 12 millions d'euros par an.

Ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que ce joyau de verdure est géré par le Sénat. Une institution généreuse avec ses jardiniers, mais aussi avec les surveillants de jardin. Début 2024, une offre d'emploi avait fait savoir que ce poste offrait une rémunération mensuelle nette de 3 000 euros dès l'entrée en fonction. Plus surprenant, aucun diplôme n'est requis pour postuler, néanmoins certains critères favorisent la sélection comme un bon niveau de forme physique et la maîtrise d'une langue étrangère.

La hiérarchie administrative présente au Palais du Luxembourg n'est pas en reste : les administrateurs qui ont un rôle de conseil auprès des sénateurs touchent entre 5 000 et 8 000 euros mensuels et un secrétaire général peut atteindre les 20 000 euros.

Par ailleurs, les sénateurs sont aussi choyés. Chaque nouvel élu qui y fait son entrée voit son tour de taille mesuré avec précision, non pas pour un costume sur mesure, mais pour disposer d'un siège adapté à sa morphologie dans l'hémicycle. Trois tailles sont disponibles selon sa corpulence. Le Point fait également mention de billets de train illimités en première classe, de 6 allers-retours par an en avion dans la destination de son choix, et d'un accès à la cave du Président où les vins leur sont vendus à prix coûtant.

Cette situation exceptionnelle s'explique en partie par le principe de séparation des pouvoirs : le Sénat dispose d'une autonomie financière et gère lui-même son budget estimé à 336 millions d'euros en 2022. Il dispose également de sa propre fonction publique : la fonction publique sénatoriale. Cela implique un fonctionnement propre, avec des règles différentes des autres fonctions publiques pour les concours d'entrée notamment et la rémunération de ses employés.