Les salaires des étudiants

Pour couvrir vos frais de télétravail en 2020, votre employeur a pu vous verser une allocation spécifique sous forme de remboursement d'une partie de l'abonnement Internet, de remboursement du diagnostic électrique du logement, de prime forfaitaire pour couvrir les frais liés au télétravail, etc. Vous n'avez pas à la mentionner dans votre déclaration de revenus 2021. A noter : vous pouvez avoir intérêt à opter pour les frais réels si le montant des frais que vous avez engagés au titre du télétravail est supérieur à l'allocation versée par votre employeur. Si vous optez pour la déclaration aux frais réels et que vous choisissez de déduire et déclarer vos frais professionnels liés au télétravail, en contrepartie, l'allocation versée par votre employeur devient imposable et doit être réintégrée dans vos traitements et salaires.