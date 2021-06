"Que faire si vous avez oublié de déclarer vos revenus ?"

[DECLARATION IMPOTS 2020] La date limite de déclaration est passée partout en France. Mais des solutions existent pour les retardataires.

Clap de fin pour la campagne fiscale 2021 de l'impôt sur le revenu. Elle s'est achevée ce mardi 8 juin à 23h59, date limite de déclaration d'impôts pour les déclarants de la zone 3. Les contribuables des départements numérotés de 55 à 974/976 étaient ceux qui disposaient du délai le plus long pour télédéclarer leurs revenus de 2020. Désormais, donc, plus aucun déclarant, qu'il réside en France ou à l'étranger, ne peut souscrire sa déclaration d'impôt sans être considéré comme un retardataire.

Manifestez-vous vite : des intérêts de 0,2% du montant de l'impôt s'appliquent par mois de retard, en plus d'une majoration de 10%

La solution pour les usagers qui ont oublié de remplir leurs obligations déclaratives : se manifester auprès de l'administration fiscale. Et le plus tôt sera le mieux, puisque des intérêts de retard s'appliquent à hauteur de 0,2% du montant de l'impôt par mois de retard, en plus de la majoration de 10% du montant de l'impôt. Il est cependant possible d'effectuer une demande de remise gracieuse de la majoration appliquée. Attention, celle-ci ne dispense pas le demandeur de s'acquitter des pénalités de retard, qui seront remboursées ultérieurement si la réclamation est acceptée.

Newsletter patrimoine Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le service de télédéclaration, qui avait ouvert le 8 avril dernier, étant désormais fermé, les retardataires doivent compléter, signer et retourner un formulaire 2042 au centre des finances publiques de leur domicile. Soit celui, prérempli, s'ils l'ont reçu entre mi-avril et mi-mai 2021. Soit, s'ils ne l'ont pas reçu, un imprimé vierge, à retirer à leur centre des finances publiques ou à télécharger gratuitement sur le site Internet des impôts. A noter que l'option "zéro papier" est automatiquement activée pour les usagers ayant déclaré leurs revenus en ligne l'année précédente. La déclaration de revenus en ligne étant obligatoire depuis 2019, rares sont donc les contribuables recevoir désormais le formulaire de déclaration des revenus au format papier.