Black Friday 2022 : date, promos, magasins, pièges... Ce que vous devez savoir

BLACK FRIDAY 2022. Prévu le vendredi 25 novembre, le Black Friday sera l'occasion de faire de bonnes affaires cette année, malgré l'inflation. Retrouvez toutes les informations primordiales sur ce week-end de promotions exceptionnelles.

[Mise à jour du jeudi 10 novembre 2022 à 17h57] Comme chaque année, le mois de novembre rime avec Black Friday. Juste avant les fêtes de fin d'année se déroule cette vaste opération commerciale lors de laquelle la plupart des commerçants proposent des promotions exceptionnelles sur une multitude d'articles. Alimentation, mobilier, équipement électronique, électroménager, bricolage, décoration... L'occasion parfaite pour préparer vos cadeaux sans vous ruiner, notamment en ces temps de forte inflation.

La grande braderie se déroule toujours au même moment de l'année, à savoir le dernier vendredi de novembre. Cette date correspond au lendemain de Thanksgiving, une fête d'ampleur nationale célébrée aux États-Unis. Le Black Friday 2022 aura donc lieu le vendredi 25 novembre et se poursuivra tout le week-end, jusqu'au lundi suivant, baptisé Cyber Monday, consacré notamment aux importantes réductions sur les équipements numériques. De façon plus officieuse, les promotions commencent à pleuvoir dès le lundi précédant la date officielle du Black Friday, qui marque le début de la Black Week.

Amazon, le pionnier du Black Friday ?

Traditionnellement, c'est la firme fondée par Jeff Bezos qui ouvre le bal du Black Friday. Bien qu'aucune règle n'existe à ce sujet, Amazon a pris l'habitude au fur et à mesure des années de commencer ses opérations de promotions dès le 18 novembre, soit une semaine avant le début officiel du Black Friday. La société est l'une des premières spécialisées dans le commerce en ligne à avoir dédié des pages entières de ses sites web au Black Friday, alors que cette opération s'organisait, à l'époque, uniquement en physique dans les centres commerciaux des Etats-Unis.

Le prix de l'iPhone 13 d'Apple en baisse à l'approche du Black Friday ?

"Apple addict" tous à vos portefeuilles ! À l'approche du Black Friday 2022, Apple a d'ores et déjà lancé une vaste opération commerciale autour de l'un de ses produits phare, l'iPhone 13. S'il ne s'agit pas du tout dernier smartphone vendu par la firme à la pomme, le modèle reste tout de même très actuel : écran Retina XDR, double appareil photo, caméra à 12 mégapixels, compatible à la 5G... Les connaisseurs ont vite repéré le bon plan lorsqu'aujourd'hui le téléphone a vu son prix chuter sur le site Rakuten. Il est désormais accessible à moins de 780 euros, contre plus de 900 euros en temps normal.

Cdiscount participe t-il au Black Friday 2022 ?

Si Amazon et Apple prennent de l'avance sur l'événement, Cdiscount n'est pas en reste. Le site propose des promotions dès le jeudi 24 novembre à 17 heures sur la quasi-totalité de ses produits. La firme de Carrefour est également connue pour proposer des offres exclusives au cours du Black Friday. Lors de l'édition précédente, le site avait notamment dévoilé un pack exclusif avec des consoles, les jeux vidéo adaptés et des abonnements au service de jeu en ligne.

Darty va t-il participer au Black Friday 2022 ?

En tant que spécialiste de l'électronique et de l'électroménager, Darty réalise d'excellentes performances sur ce type d'appareils lors du Black Friday. Avec le début de la Coupe du monde de football, il est très probable que les offres cibleront les amateurs du ballon rond à la recherche d'une nouvelle télévision ou d'un meilleur écran d'ordinateur pour regarder les matchs. Supporters, soyez à l'affût !

Quels sont les pièges du Black Friday ?

Vous amateur de shopping ? Gare à votre portefeuille. En effet, comme en période de solde, les réductions affichées sont parfois exagérées et les tarifs varient d'un marchand à l'autre. En outre, il convient de se méfier de certains rabais, comme le rappelle l'association UFC-Que Choisir. Quelques enseignes peuvent mettre en avant des prix de référence fictifs, jamais pratiqués, afin d'afficher une réduction plus importante. Ces dérives n'ont désormais plus cours, en principe, depuis l'application de la directive européenne Omnibus qui impose de faire figurer en référence le prix réellement pratiqué pendant les 30 jours précédant la période de promotion. L'idéal, pour détecter les fausses bonnes affaires, c'est de suivre l'évolution des prix grâce à des sites internet de comparateurs de prix, comme :

Google Shopping

Idealo

Kelkoo

leDénicheur

Quelles enseignes boycottent le Black Friday 2022 ?

Dans un contexte d'urgence climatique croissante, le e-commerce très pratiqué à l'occasion du Black Friday est bien souvent pointé du doigt pour ses conséquences néfastes sur l'environnement. En effet, les emballages des produits et l'impératif de livraison en un temps record, pèsent lourd en matière d'émission de CO2. À cela, s'ajoute la surconsommation, encouragée en filigrane par cet événement. Pour toutes ces raisons, certaines entreprises choisissent de boycotter le Black Friday. C'est le cas notamment de l'entreprise eBay, l'un des leaders mondiaux du e-commerce, qui explique dans un communiqué, publié le 9 novembre, avoir "à cœur d'accompagner au quotidien sa communauté d'acheteurs vers un mode de consommation plus durable et plus raisonné qui privilégie les objets d'occasion, reconditionnés ou les pièces permettant la réparation". En conséquence pour Noël, le géant du commerce en ligne, compte mettre en avant davantage de produits de seconde main.

Pour rappel en 2019, un mouvement réunissant plus de 200 marques, dont la chaîne de magasins français Natures et Découvertes, avait fondé le collectif de "Make Friday Green Again". Son objectif : boycotter le Black Friday pour promouvoir une économie moins consumériste et plus durable.