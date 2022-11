Black Friday 2022 : Trouvez les meilleures promos !

BLACK FRIDAY 2022. Retrouvez toute l'actu du Black Friday pour dénicher les meilleures affaires. Les géants du web et les grandes enseignes n'ont pas attendu le 25 novembre pour lancer les promos. Sélection.

[Mise à jour du mardi 22 novembre 2022 à 15h18] En France, les marques n'ont pas attendu la date officielle du 25 novembre 2022 pour commencer le Black Friday. Vous voulez faire des économies sur vos achats de Noël ? High tech, électroménager, jouets, mode... Voici la sélection du JDN.

Top 10 des offres du Black Friday 2022

En France, comme aux Etats-Unis, le "vendredi noir" débute le 4e vendredi de novembre, au lendemain de Thanksgiving, une fête américaine de grande ampleur. Le jour officiel du Black Friday 2022 sera donc le vendredi 25 novembre et se poursuivra jusqu'au lundi suivant, le Cyber Monday, spécifiquement dédié aux rabais sur les équipements numériques. Généralement les promotions commencent à pleuvoir dès le lundi précédant la date officielle du Black Friday, qui marque le début de la Black Week.

Accès direct au Black Friday

Amazon : premier sur le Black Friday ?

Cette année encore, Amazon a lancé ses opérations de promotion une semaine avant le Black Friday, le 18 novembre 2022. Vous pouvez donc bénéficier dès maintenant d'offres imbattables en vous rendant sur le site de ce géant du Web.

Des rabais très attractifs sont pratiqués sur le high-tech et le petit électroménager, mais en cette période d'inflation, il est aussi possible de faire des économies sur des produits du quotidien. En effet, Amazon applique des promotions sur des références incontournables de lames de rasoir, de couches pour bébé ou encore de capsules de café.

Les meilleures promos d'Amazon

Cdiscount à fond sur le Black Friday

Cdiscount a démarré son Black Friday le vendredi 18 novembre à minuit. Sur sa page d'accueil, le site de e-commerce partage ses bons plans sur le petit électroménager et le multimédia. Le Samsung Galaxy M13 mis en avant au prix de 149€ au lieu de 169€ fait partie des bonnes affaires sont à découvrir.

Vous retrouverez également les marques de jouets les plus populaires auprès des enfants comme Barbie et Cars et pour patienter avant Noël, CDiscount propose des remises à -50% sur un deuxième calendrier de l'Avent. De plus, certaines références de jouets donnent droit à un bon d'achat de 10 à 20 €.

Notre sélection d'offres chez CDiscount

Boulanger, Darty, Fnac... quels sont les meilleurs deals multimédia et électroménager ?

Ces enseignes qui permettent de faire plaisir à toute la famille, ont toujours la cote et ont déjà démarré le Black Friday ! Si vous êtes à la recherche de grandes marques durant cette période de rabais, le spot publicitaire de Magimix diffusé en ce moment à la télévision a peut-être retenu votre attention. Comme il le laisse présager, ces trois chaînes de magasins font une promotion sur le robot Magimix Cook Expert vendu à 999€ contre 1299€ hors période de soldes. On retrouve également chez ces distributeurs, l'aspirateur sans fil V15 Detect de Dyson. Remisé le 21 novembre à 599€ au lieu de 699€, il devrait en séduire plus d'un !

Le prix de l'iPhone 13 et 14 d'Apple va-t-il baisser ?

"Apple addict", tous à vos portefeuilles ! À l'approche du Black Friday 2022, Apple a d'ores et déjà lancé une vaste opération commerciale autour de l'un de ses produits phare, l'iPhone 13. S'il ne s'agit pas du tout dernier smartphone vendu par la firme à la pomme, le modèle reste tout de même très actuel : écran Retina XDR, double appareil photo, caméra à 12 mégapixels, compatible à la 5G... Les connaisseurs ont vite repéré le bon plan lorsque la semaine passée le téléphone a vu son prix chuter sur le site Rakuten. Il est désormais accessible à moins de 800 €, contre plus de 900 € en temps normal.

Concernant l'iPhone 14, on ne sait pas encore si Apple proposera une remise sur son tout dernier smartphone. Cependant, comme Rakuten a déjà cassé les prix de certains modèles début novembre, tout est encore possible… On le trouve encore sous le prix habituel de 1 019 € sur leur site Internet.

Les offres toujours en cours sur l'iPhone 13 et 14

Le Black Friday chez Leclerc

L'enseigne de la grande distribution qui mène une politique de prix bas depuis des décennies ne pouvait que participer au Black Friday 2022, d'autant plus en cette période d'inflation. Vous retrouverez donc leurs offres très attendues sur le multimédia et les jouets du 8 au 17 novembre en magasin ou directement en ligne.

Si les biens de consommation courante, notamment concernant l'alimentation, sont un peu délaissés durant lors de cette opération, les remises sur le vin et le Champagne, les bijoux et les outils de bricolage, seront tout de même l'occasion de remplir la hotte du Père Noël à prix cassé.

En cette période de coupe du monde de football, Leclerc a aussi misé sur la Black Friday TV avec toute une catégorie de télévisions en promotion. Parmi elles, la TV LED SAMSUNG ou encore la TV OLED de la marque LG pour profiter des matchs sur grand écran.

Enfin, pour celles et ceux qui rêvent d'évasion, sachez que Leclerc Voyages n'est pas en reste. L'agence a mis en place des offres choc à destination du Maroc, du Pérou et remise également ses croisières vers Venise.

Le Black Friday TV chez Leclerc

Quelles sont les offres de la SNCF durant la Friday Week ?

Autre opportunité de voyage avec la SNCF : pour vos déplacements occasionnels et fréquents, elle met en vente sa carte Avantage à moitié prix. Ce précieux sésame, qui vous permet d'obtenir des réductions sur vos billets de train toute l'année est, en ce moment même, à 24,50€ au lieu de 49€.

Avec elle, c'est 30% de remise sur vos trajets en TGV ou trains Intercités, et au minimum 25% sur les TER. Profitez également de prix plafonnés même durant les grands départs, de 60% de remise sur les billets de 3 enfants accompagnants et d'offres exclusives. A ce tarif, nul doute qu'elle sera rapidement rentabilisée !

Zara, Mango, Adidas... Quelles marques mode et sportswear retrouver cette semaine ?

Comme chaque année, les marques de vêtements sont au rendez-vous pour le Black Friday. Chez les fashionistas, cet événement suscite encore plus d'engouement que les soldes.

En ce mardi 22 novembre, Mango lance une grande campagne mail et SMS pour annoncer sa participation à la Black Week avec du -50 % sur plus de 1000 articles. Son concurrent Zara, également très attendu, a pour le moment choisi d'entretenir le mystère même si on peut espérer une arrivée en fanfare le 25 novembre, jour officiel du Black Friday. En tout cas, c'est le parti pris d'Asos qui prévoit sa participation du 25 au 28 novembre alors que Zalando et la Redoute ont déjà démarré ces soldes d'avant Noël.

Dans d'autres boutiques en ligne, il faut montrer patte blanche pour accéder aux bonnes affaires. C'est le cas avec la marque Ray-Ban qui réserve à ses membres des promotions allant jusqu'à -50%. Si ça n'est pas déjà fait, il n'est pas trop tard pour vous inscrire en ligne et bénéficier d'une remise.

Vous souhaitez anticiper vos bonnes résolutions ? Sachez qu'Intersport a déjà mis en ligne des remises à -30% sur des milliers de produits, de la montre GPS au VTT électrique, sans oublier le sportswear avec Nike, Puma et Adidas. D'ailleurs, sur son site officiel, la marque aux 3 bandes fait des promotions en avant-première. Pour en profiter, ce n'est qu'une formalité. Il vous suffit de rejoindre l'AdiClub en créant gratuitement votre compte en ligne.

Sephora, Nocibé... Où acheter du parfum durant le Black Friday ?

Du côté du parfum et des cosmétiques, vous avez l'embarras du choix, mais en ce vendredi 18 novembre, Nocibé a démarré très fort. La marque a affiché du moins 30% sur les plus grands succès de la parfumerie comme La Vie est Belle de Lancôme, Bleu de Chanel ou encore Black Opium d'Yves Saint Laurent.

Sephora et Marionnaud sont également entrés dans la course avec d'autres offres attractives sur les coffrets de parfum. Pour terminer l'année en beauté, ces enseignes vous réservent aussi de belles surprises au rayon maquillage et produits de soin !

De bonnes remises sur les parfums

Quels sont les pièges du Black Friday ?

Amateurs de shopping, soyez vigilants. En effet, comme en période de soldes, les réductions affichées sont parfois exagérées et les tarifs varient d'un marchand à l'autre. En outre, il convient de se méfier de certains rabais, comme le rappelle l'association UFC-Que Choisir. Quelques enseignes peuvent mettre en avant des prix de référence fictifs, jamais pratiqués, afin d'afficher une réduction plus importante.

Ces dérives n'ont désormais plus cours, en principe, depuis l'application de la directive européenne Omnibus qui impose de faire figurer en référence le prix réellement pratiqué pendant les 30 jours précédant la période de promotion. L'idéal, pour détecter les fausses bonnes affaires, c'est de suivre l'évolution des prix grâce à des sites internet de comparateurs de prix, comme :

Google Shopping

Idealo

Kelkoo

leDénicheur

Des arnaques lors du Black Friday ?

La fièvre des achats en ligne cache aussi son lot d'arnaques et de piratage sur le web. À l'approche du Black Friday, les escrocs se mobilisent et la prudence est de rigueur. En témoigne, par exemple, cet article publié sur le site de l'administration française, qui met en garde les consommateurs face aux risques de vol. Plusieurs crapules développent des sites Internet ressemblant fortement aux authentiques, afin de pousser les clients, qui souhaitent commander en ligne, à enregistrer leurs données personnelles pour siphonner leur compte bancaire.

Durant la période du Black Friday, méfiez-vous également des jeux concours. En France, plusieurs citoyens ont récemment reçu par SMS ou via la messagerie WhatsApp des invitations pour participer à un concours prétendument organisé par Air France. L'appât était un billet d'avion gratuit... Le même procédé a été utilisé quelques jours auparavant en Espagne avec la compagnie aérienne Iberia.

Autre arnaque diffusée sur WhatsApp, celle d'un questionnaire soumis par un faux représentant d'Amazon. Cette enquête promet à l'internaute de remporter le premier prix d'un jeu organisé par la firme américaine. Encore une fois le site Internet vers lequel le consommateur est redirigé offre une illusion parfaite. De quoi tromper le client qui enregistre donc ses données personnelles. Pour éviter de vous faire embobiner, sachez simplement qu'Amazon n'organise jamais de questionnaire ou de jeu concours.

Quelles enseignes boycottent le Black Friday 2022 ?

Le mouvement Make Friday Green Again que nous avions vu fleurir ces dernières années aura-t-il le même retentissement en 2022 ? Initié par l'entreprise de prêt-à-porter Faguo, il réunit les marques opposées au " vendredi noir " souvent pointé du doigt pour ses conséquences néfastes sur l'environnement. En effet, les emballages des produits et l'impératif de livraison en un temps record pèsent lourd en matière d'émission de CO2. À cela, s'ajoute la surconsommation, encouragée en filigrane par cet événement.

Parmi les adeptes du Green Friday, on retrouve notamment Selency, une marketplace spécialisée dans la vente de mobilier et de décoration d'occasion. De son côté, l'entreprise Nature et Découvertes a lancé son propre Fair Friday durant lequel elle invite sa communauté à s'engager en faveur de causes écologiques.

Concernant les Français, s'ils sont de plus en plus sensibles aux enjeux climatiques, cela ne les empêche pas de vouloir participer au Black Friday. En cette période d'inflation, une étude du Boston Consulting Group révèle que 63% d'entre eux comptent profiter de cette opération commerciale contre 51% en 2021. Toujours selon cette étude, avec un budget moyen de 255€ (en baisse de 15 %), ils sont cependant nombreux à espérer réaliser des achats durables et écoresponsables durant cette période.