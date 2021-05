"French Days 2021 : qui participe et jusqu'à quand ?"

[FRENCH DAYS] Comme l'an dernier, l'édition du printemps est bouleversée par la crise du coronavirus. Tout savoir sur les promotions pratiquées par les Fnac Darty et consorts qui participent à ce Black Friday à la française.

[Mise à jour du mercredi 26 mai 2021 à 15h33] Ils débutent enfin ! Les French Days, sorte de Black Friday tricolore, se tiennent du jeudi 27 mai 2021 au mercredi 2 juin 2021. Six journées au cours desquelles les consommateurs peuvent profiter de réductions chez les marchands participants à l'opération commerciale. Ci-dessous, la liste des commerces qui prennent part à l'édition de printemps 2021 des French Days.

123bain.fr Democratik Design Le comptoir de mathilde PourQuoi?ParceQue! Abcommerces EasyLounge Le Cartel Français Pro-Nutrition Académie du Goût Easyparapharmacie Lentiamo Quaerius.com AdametEve E-Claireur Les experts meubles Qarson Amara Living Ecokif Les Fées Nature Red by SFR Ambiance Flammes E-Destock Les magiciens du feu Rêve de Pan AnimalinBoutique Electrissime Lidl-vins.fr Rue du Commerce Aparthotel Adagio Emma The sleep company Lights4fun Saint Maclou Aubert Elephorm Linge des Familles Sapone & Sens Auto IES eMotion Tech Linvosges Seat-in Autour de Bébé Enea Sens Loberon.fr Sellerie des Nacres ATVMoto.fr Envie Nord Love Radius SFR AvekiX Equip'moto lunettes-de-soleil.fr Shark Ninja Azureva Euro4x4parts.com L'univers de l'eleveur Showroomprivé.com Back Market Everykid Lyreco Silamp BBryance EVI-Créations MaGarantie5ans.fr Stores Discount Bebeboutik Exaprint Maison Belor storeonline.fr Blancheporte DeinDesign Maison Boissin Société Française des Monnaies Bluegreen Destock Meubles Maison de la detection Solendro.com Bonzinho Fenetre24 Maisonic Surfshark Boite à design Fête en Folie Majora Shop Télé Shopping Bougies Shop Fixami Mamie & Co The-Duck.fr Boulanger Fnac Darty Marionnaud The French Print Boutique-Rhum.com Fleave Paris Maspatule Timbersports Shop Bricomarché FlexiLivre Mathon Tikamoon Brico Privé Floa Bank Maxxess Top Vintage brico-phone FootKorner Mecacil Tout-pour-Phone.com Carigami Génération Souvenirs Miberia.com Varionet Capitools Gibert MineTan BodySkin Vayava.com Cdiscount Glisshop.com Mon Album Photo Vente du diable centimetre.com Gmtbeauty Monsieur Détecteur vente-unique.com Chaussmart GrandOptical Monsieur Golf Vinatis Chauss'Petons GrandVision Motoblouz Vinovalie Chullanka GrosBill Motointegrator.fr VIPOPTIC Cirrus Shower Habitat et Jardin Motoshopping Visiofactory Cobra Hac Shop MPC Maison Vistaprint Colibri HairStore My French Grocery VitaminExpress Concierge.eu Halte Gourmande M6 Boutique Wanda collection Côté Brico Hardloop Nomadeshop Wanimo Couette Castex Homifab Novap Webécologie Cuir-City.com Homair Vacances Okamac -Otrium Webtex Market Cuisineaddict Hudson Reed Paraboot Wenko Cupidon Lingerie Interdit au Public Petits Trésors WeTheNew Cybertek La boutique de Sylvie Photobox Westwing Damart LaGrandeCave.fr Pomm'Poire Yantec Deco Cuir La Redoute Popken Zoomalia Degrene.fr La Table d'Arc Polaire-Shop.eu

La date des French Days est variable d'une année sur l'autre. Globalement, les French Days de rentrée se déroulent fin septembre et celles de printemps se déroulent fin avril. Mais l'édition qui devait avoir lieu du jeudi 28 avril au mardi 4 mai 2021 a été reportée. Elle aura finalement lieu du jeudi 27 mai au mercredi 2 juin 2021, soit une grosse semaine après la réouverture des commerces fermés administrativement. Pour mémoire, au printemps 2020 déjà, les French Days avaient été décalés du 27 mai au 2 juin 2020. La dernière édition a eu lieu du vendredi 25 septembre au mardi 29 septembre 2020.

On désigne par French Days" l'opération commerciale menée sur plusieurs jours par plusieurs enseignes qui commercialisent leurs produits en France. L'histoire des French Days remonte à janvier 2018, quand Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, a appelé de ses vœux une nouvelle opération commerciale au printemps. Six enseignes ont répondu à l'appel : Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé avec l’événement "Journées Imbattables du e-commerce français", dont la première édition a eu lieu fin avril 2018. "Entre e-commerçants, on se réunit régulièrement et l'idée est partie de comment on pouvait se réinventer au premier semestre pour créer un pendant au Black Friday", confirmait alors à l'AFP Annabel Chaussat, directrice marketing et e-commerce de Fnac-Darty. On ne compte plus les marchands en ligne qui ont, depuis, participé à l'une des éditions de l'opération commerciale depuis : Auchan, Monoprix, Sarenza, le groupe Beaumanoir (Cache-cache, Morgan, Bonobo…), Camaïeu, Kiabi, Rakuten France, Beauty Sucess, Nocibé ou encore Atlas for Men. Même le géant du commerce en ligne Amazon a été de la partie.

Outre les six enseignes françaises du e-commerce à l'initiative des French Days, à savoir Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé, toutes les enseignes, physiques et digitales sont invitées à participer à l’événement commercial en s'inscrivant sur le site Internet dédié (Rejoindrelesfrenchdays.com). Parmi les marchands qui participent aux French Days de mai / juin 2021, on recense notamment Brico Privé, GrandOptical, Habitat et Jardin, la marque de couettes Castex, Saint Maclou ou encore SFR. "Chaque commerçant animera ces journées de façon indépendante, en fonction de ses activités", précisent les six enseignes fondatrices de l’événement.

Fnac Darty fait partie des acteurs français du commerce en ligne à l'origine des "Journées Imbattables du e-commerce français", rebaptisées "French Days", avec Boulanger, Cdiscount, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé. Des bons plans sont donc à attendre chez le marchand lors de la prochaine édition des French Days.

Le géant américain du e-commerce Amazon est lui aussi entré dans la danse des French Days. L'occasion, pour le mastodonte, de proposer des bonnes affaires à prix réduits.

Fnac Darty figure parmi les enseignes qui ont initié les French Days en 2018. Des promotions sont donc à attendre sur le site Internet de Darty au cours de la prochaine édition des French Days.

Avec Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, Rue du Commerce et Showroomprivé, La Redoute fait partie des e-commerçants qui ont lancé les premières French Days en 2018. De bonnes affaires seront donc à retrouver chez le e-marchand à l'occasion des prochaines French Days.