1er : Christophe Castaner, avec 13 591 € bruts mensuels par collaborateur

Nombre de membres du cabinet : 9

Rémunération brute annuelle moyenne : 121 138 €

Indemnité pour sujétion particulière annuelle moyenne : 41 955 €

Total annuel moyen : 163 093 €

Le cabinet du ministre de l'Intérieur Christophe Casterner s'impose comme celui dans lequel les membres de cabinet sont les mieux rémunérés, avec une rémunération brute globale de 163 093 euros par an en moyenne, dont 41 955 euros au titre des indemnités de sujétions particulières (ISP). Ces dernières servent à compenser les contraintes et inhérentes aux fonctions exercées par les collaborateurs des ministres. Rien d'étonnant, donc, à ce que le cabinet du ministre de l'Intérieur soit celui dans lequel le montant moyen des ISP soit le plus élevé.