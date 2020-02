Ministres : ceux qui rémunèrent le mieux leurs collaborateurs

Exclusif. Le JDN dévoile le classement des cabinets ministériels dans lesquels les membres ont été les mieux rémunérés en 2019.

Tout travail mérite salaire. Il n'y a pas de raison que celui effectué par les collaborateurs des ministres déroge à la règle. Il est même des cabinets où le travail mérite un traitement plus généreux que dans d'autres. Pour les identifier, le JDN a épluché le "jaune budgétaire" (annexe au projet de loi de finances pour 2020) qui détaille la composition des cabinets ministériels et la rémunération des collaborateurs (et non les personnels affectés chargés des fonctions supports) au titre de 2019, en se basant sur les rétributions brutes globales des membres des cabinets. C'est-à-dire en tenant compte des indemnités pour sujétions particulières (ISP) et qui servent à compenser les contraintes subies dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, financièrement parlant, dans quels cabinets valait-il mieux cravacher en 2019 ? Réponse ci-dessous.

Les 10 cabinets ministériels où les membres ont été le mieux rémunéré en 2019 Rang Nom Ministère Effectif cabinet Total mensuel brut (€) 1 Christophe Castaner Intérieur 9 13 591 2 Jean-Yves Le Drian Europe et des affaires étrangères 10 13 135 3 Nicole Belloubet Justice 10 12 930 4 Edouard Philippe Premier ministre 70 12 715 5 Jean-Michel Blanquer Education nationale et Jeunesse 10 12 239 6 Florence Parly Armées 11 12 174 7 Muriel Pénicaud Travail 8 12 079 8 Elisabeth Borne Transition écologique et solidaire 12 11 856 9 Franck Riester Culture 10 11 603 10 Bruno Le Maire Economie et Finances 10 11 559

Alors, dans quels ministères la rémunération mensuelle brute globale par personne est-elle la plus élevée ? Les cabinets des ministres de l'Intérieur Christophe Castaner (13 591 euros en moyenne), de l'Europe et des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian (13 135 euros) et de la Justice Nicole Belloubet (12 930) arrivent en tête.

Hors ISP, ce sont en revanche les cabinets de la ministre du Travail Muriel Pénicaud (en moyenne 10 713 euros bruts par mois et par membre de cabinet) et du Premier ministre Edouard Philippe (10 550 euros) qui s'arrogent respectivement la première et la deuxième place du classement, devant celui de Nicole Belloubet, toujours troisième (10 292 euros).

Autre chiffre à retenir : en moyenne, la rémunération brute annuelle des membres des cabinets ministériels s'élève à 112 471 euros en 2019 (hors ISP), soit 9 373 euros par mois. Soit plus du triple du salaire brut mensuel moyen, qui s'élève à 2 998 euros.

Méthodologie

Cet article ne porte pas sur les rémunérations des personnels affectés dans les cabinets des secrétaires d'Etat mais uniquement sur les rémunérations des membres de cabinet et non sur celles des personnels chargés des fonctions supports dans les cabinets

L'attribution des ISP n'est pas automatique et les personnels chargés des fonctions supports peuvent eux aussi en bénéficier. Le nombre de bénéficiaires réels des ISP ne correspond donc pas exactement à l'effectif des cabinets. Toutefois, pour simplifier les calculs, la consommation annuelle de l'enveloppée dédiée à cette indemnité a été divisée par le nombre de membres du cabinet.