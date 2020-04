Aide financière aux familles pendant le coronavirus : les détails

L'aide de quelques centaines d'euros devrait bénéficier en priorité aux familles démunies et être versée en une seule fois en mai.

Le président de la République l'a annoncé dans son allocution télévisée ce lundi 13 avril : une nouvelle aide exceptionnelle sera mise en place à destination des "familles les plus modestes avec des enfants afin de leur permettre de faire face à leurs besoins essentiels". Une mesure qui représente un effort financier de près de 1 milliard d'euros pour l'Etat. Elle concernerait peu ou prou les foyers qui touchent l'allocation de rentrée scolaire (ARS), soit 3 à 4 millions de familles.

L'aide serait versée en une seule fois, probablement en mai 2020, par les caisses d'allocations familiales. Son montant devrait être de quelques centaines d'euros et dépendrait de la composition des familles, l'idée étant d'aider ces dernières à faire face, notamment, aux dépenses supplémentaires engendrées par la fermeture des cantines pour celles qui bénéficient de la tarification sociale. Toutefois, cela ne signifie pas que les familles sans enfant seront exclues du bénéfice de l'aide, a précisé ce mercredi 15 avril sur France Info le député LERM et rapporteur général du Budget à l'Assemblée nationale Laurent Saint-Martin. Plus de détails sur ce dispositif à l'issue du Conseil des ministres.