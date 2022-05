"Déclaration d'impôt : cette petite ligne qui peut faire de gros dégâts"

L'administration fiscale a réservé une nouveauté à certains contribuables dans le cadre de la déclaration de revenus en ligne. Elle peut induire en erreur ceux qui n'y prêteraient pas attention.

Gare aux foyers fiscaux qui déclarent bénéficier d'un avantage fiscal en case 1GA, correspondant à l'abattement forfaitaire des assistants maternels et journalistes. Si vous déclarez sur le site impots.gouv.fr, vous constaterez une discrète ligne, en italique et en rouge, à l'étape 3 relative aux "Traitements et salaires" : elle figure en dessous du "TOTAL du montant à reporter", correspondant au montant total net fiscal de vos revenus de l'année d'imposition. "(Abattement déjà déduit automatiquement)", peut-on lire.

Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Jusqu'à présent, ledit abattement en case 1GA devait figurer dans cette fameuse case. Le montant de cet avantage fiscal devait ensuite être soustrait par le contribuable au montant de revenu imposable inscrit en case 1AJ. Cette discrète nouveauté signifie donc que le calcul s'effectue de manière automatique depuis 2022 : vous avez seulement à renseigner le montant de l'abattement en case 1AG, le fisc calculant de manière automatique le revenu imposable final, tenant compte de l'avantage.

Ne faites donc pas l'erreur : ne prenez pas la peine de soustraire le montant de l'abattement forfaitaire en case 1AJ. Vous risquez de vous appliquer deux fois l'abattement, ce qui peut vous être préjudiciable, puisque tout le calcul de l'impôt sur le revenu est faussé. Votre revenu fiscal de référence est réduit, et donc votre taux de prélèvement à la source est susceptible d'être revu à la baisse, vous exposant à un sérieux rattrapage par la suite.