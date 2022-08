Taxe d'habitation et résidence secondaire : quelles sont les villes les plus chères ?

Selon une étude réalisée par la proptech Prello, la majorité des communes appliquant une taxe d'habitation élevée sur les résidences secondaires se situe sur la Côte d'Azur.

Au cours de vos vacances, vous avez peut-être flashé sur votre destination, au point de réfléchir très sérieusement à l'achat d'une résidence secondaire. Attention toutefois, car la fiscalité peut être très onéreuse d'une ville à l'autre. Non seulement, vous devrez vous acquitter de la taxe foncière, mais vous devrez aussi régler la taxe d'habitation.

Si cette dernière fait l'objet d'une réforme depuis 2018, celle-ci ne concerne que l'impôt local portant sur la résidence principale. Par conséquent, les propriétaires de résidences secondaires vont devoir continuer à régler la taxe d'habitation plein pot, au-delà de 2023. Raison de plus pour réfléchir à deux fois avant de vous lancer. En se fondant sur les données du ministère de l'Economie, la start-up Prello, spécialiste de l'achat de résidence secondaire en copropriété, a établi le classement des communes les plus chères en 2022, en fonction des taux votés par les collectivités. Consultez notre diaporama sans plus attendre :

Sète, Frontignan… La très grande majorité des communes les plus onéreuses se situe dans le sud de la France. "Parmi les villes les plus chères, on constate que six d'entre elles se situent en Côte d'Azur, abonde Ludovic de Jouvancourt, cofondateur de la proptech. Et sur les 52 communes ayant opté pour une majoration de la taxe d'habitation, 31 sont situées sur la Côte d'Azur."

Vous n'êtes pas prêt à renoncer à cette dernière ? Dans ce cas, concentrez vos recherches sur certaines communes voisines. Comme l'a constaté Prello, certaines d'entre elles optent pour une fiscalité plus attractive, et figurent ainsi dans le classement des villes les moins chères, comme Carry-le-Rouet, non loin de Marseille.

"Ces données montrent aux clients que, lorsqu'il n'est pas attaché à une commune, il a tout intérêt à opter pour des communes voisines, atteste Ludovic de Jouvancourt. Nous pouvons l'aider à opérer un arbitrage, car certaines d'entre elles ont une stratégie plus attractive, avec un taux de taxe d'habitation plus faible et une majoration nulle."