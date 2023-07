Cette astuce vous permet de payer vos billets d'avion moins cher quand les compagnies abusent

Avec l'arrivée de la saison estivale faites des économies sur vos vacances en commençant par les transports.

"Le temps, c'est de l'argent", écrivait Benjamin Franklin en 1748. Si l'écrivain américain n'y avait certainement pas pensé à l'origine, son proverbe conviendrait toutefois parfaitement au compte à rebours qui se lance pour vous à l'approche des vacances. En effet, plus l'été avance et plus les prix des billets de train ou d'avion ont tendance à s'envoler… Malheureusement bien avant vous. La faute à la logique implacable de l'offre et de la demande : il y a davantage de voyageurs alors les compagnies augmentent naturellement leurs tarifs. De plus, certaines utilisent la technique du "yield management". Il s'agit d'un algorithme informatique qui va revoir, à la baisse ou à la hausse, les prix des billets de train ou d'avion en fonction du nombre de réservations enregistrées sur le site. Concrètement, si les titres de transport se vendent comme des petits pains, les tarifs grimpent. Dans la situation inverse, le robot abaisse le prix de vente du billet.

Cependant, certains d'entre vous ont peut-être déjà fait les frais d'une autre technique, particulièrement méconnue, qui permet à quelques compagnies de relever le prix de leurs billets, sans aucun motif valable. Baptisée IP Tracking, cette pratique consiste à tracer l'adresse IP (qui est le numéro d'identification de tout appareil connecté à Internet) d'un téléphone ou d'un ordinateur afin de savoir si vous avez consulté un site de réservation de billets. Après votre première connexion, le prix du billet est augmenté, de manière à vous faire croire qu'il y a de moins en moins de places disponibles. Une méthode pour vous inciter à acheter le plus rapidement possible et à un prix plus élevé.

Néanmoins, vous pouvez déjouer cette tactique, en dissimulant votre adresse IP. Sachant que cette dernière est définie par la box Internet et le réseau wifi que vous utilisez, vous pouvez simplement changer de réseau. Sur le vôtre, vous choisissez votre billet, avant de connecter votre appareil à la box de votre voisin, d'un ami ou sur un réseau public pour effectuer le paiement en ligne. Autre astuce du même acabit : utilisez votre téléphone portable en 3G, 4G ou 5G, car il n'aura pas l'adresse IP de votre box. Enfin, pour changer d'adresse IP, il est également possible de recourir à un VPN (Virtual Private Network) sur lequel vos données seront cryptées. Au sein de l'Union européenne, l'IP tracking est considéré comme "une pratique commerciale déloyale portant atteinte à la protection des données personnelles", rappelle la Cnil. Alors attention si vous réservez vos billets de train ou d'avion dans un pays extra-européen.