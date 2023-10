Elles sont obligatoires et elles vont bientôt coûter beaucoup plus cher à tous les Français

A partir de janvier 2024, le prix de ce service va augmenter pour l'ensemble des ménages. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette hausse et permettent de savoir quelle sera son ampleur.

L'inévitable s'approche à grands pas. D'ici quelques mois, les tarifs des contrats d'assurance vont fortement grimper. Assurance habitation, automobile, complémentaire santé... Tous les assurés vont devoir passer à la caisse. La raison de cette explosion des prix réside dans les coûts extrêmement élevés auxquels font face les compagnies d'assurance depuis plusieurs années. En première ligne des nouvelles dépenses exorbitantes, on retrouve notamment la couverture des sinistres liés au dérèglement climatique.

Selon la fédération des professionnels de l'assurance, France Assureurs, "l'année 2022 a été particulièrement marquée par des phénomènes climatiques qui entrent dans la catégorie des catastrophes naturelles". L'an dernier, les compagnies d'assurance ont dû couvrir 10,6 milliards d'euros de dégâts causés par des épisodes météorologiques violents : "du jamais vu depuis 20 ans", commente France Assureurs. Dans le détail, les tempêtes de grêle ont engendré 5,1 milliards d'euros de dommages tandis que les vagues de sècheresse ont coûté 2,9 milliards. Logement ou véhicule... tous les biens sont concernés.

Si, pour l'heure, il est encore impossible de chiffrer les coûts liés au changement climatique sur l'année 2023, "la facture s'annonce tout de même assez élevée", indique Médérick Besarabov, senior manager chez Addactis, un cabinet de conseil qui épaule les compagnies d'assurance. Néanmoins, une tendance claire semble se dessiner : "d'ici 30 ans, le prix de la couverture dédiée aux sinistres sur les contrats d'assurance va doubler par rapport à aujourd'hui", déplore le consultant. En clair, plus le dérèglement climatique s'accentue et plus les assurés vont voir le prix de leurs contrats d'assurance augmenter.

A cette croissance des tarifs s'ajoute également le phénomène d'inflation qui pousse les compagnies d'assurance à rehausser leur prix. En effet, la valeur des matières premières grimpe, ce qui gonfle le coût des réparations. A titre d'exemple, France Assureurs a constaté que le tarif moyen pour la réparation d'une voiture a augmenté de 8,5% en une année, à cause notamment de l'augmentation du prix des pièces. D'autant que le prix d'une assurance suit souvent la valeur d'un bien. Or, le prix des véhicules (moto, scooter, camion ou voiture) "ne cesse d'augmenter depuis plus de 20 ans", nous rappelle Nahdir Baba Arbi, lui aussi consultant au sein du cabinet Addactis. Mécaniquement, le prix des contrats d'assurance va suivre cette dynamique de hausse.

Ainsi, le cabinet Addactis table sur une augmentation pouvant aller de 5,5% à 7,5% pour les contrats d'assurance habitation et une hausse de 4% à 5% pour les contrats d'assurance automobile.

Rendez-vous en janvier 2024 pour connaître le montant exact que les ménages devront payer. Jusqu'à présent aucune compagnie d'assurance n'a souhaité répondre à nos questions.