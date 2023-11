"Le voyage en train le plus long du monde fait 19 000 km et il est à portée de n'importe qui"

Le plus long trajet ferroviaire du monde relie le Portugal à Singapour sur plus de 19 000 kilomètres. Et tout le monde peut se lancer dans cette grande aventure.

Présenté comme le moyen de transport le moins polluant comparé à la voiture ou à l'avion, le train peut être l'occasion de découvrir deux continents en un seul voyage : la route ferroviaire la plus longue au monde s'étend sur plus de 19 000 km sans interruption. Ce périple traverse 13 pays et peut s'effectuer en trois semaines environ, si aucune grève ou imprévu ne vient y faire obstacle. Son prix accessible en fait une option pour vos prochaines vacances ou pour une période de télétravail sur les rails en tant que "digital nomad".

La ville de Lagos à la pointe sud du Portugal en est le point de départ. L'itinéraire serpente sur la péninsule ibérique entre Lisbonne (Portugal) et Hendaye (France) via l'Espagne. Le trajet continue ensuite entre Paris (France) et Moscou (Russie) via l'Allemagne, la Pologne et la Biélorussie. Il se poursuit de Pékin à Kunming (Chine), jusqu'à Vientiane (Laos) en passant par le Vietnam. Il fait ensuite étape à Bangkok (Thaïlande), Padang Besar (Malaisie), Penang (Malaisie), Kuala Lumpur (Malaisie) pour finir sa course à Singapour, surnommée la ville jardin.

C'est grâce à un tronçon de 1 035 kilomètres construit entre la ville chinoise de Kunming et la capitale du Laos, Vientiane, qu'il est possible depuis décembre 2021 d'effectuer cet itinéraire. Avant cela, le plus long trajet en train au monde se limitait à une longueur de 17 000 km et s'achevait au Vietnam.

Pour savoir ce que cette aventure coûte, il faut additionner le prix des tickets à chaque arrêt, en combinant le prix des billets de métro entre chaque gare. Sur son blog, l'enseignant, conférencier et entrepreneur Maxime Blondeau a dressé un détail, estimant par exemple que la trajectoire entre Moscou et Pékin revient à 644 euros pour 136h29 de transport. Le total revient à plus de 1 500 euros. Mais attention, il faut ajouter à ce montant le prix des visas pour entrer sur le territoire de certains pays. Le trajet requiert sept visas pour un coût de 1 100 euros, selon le blogueur Seat61. Dernier point, et non des moindres, le prix des repas le temps du parcours. Résultat, prévoyez un budget supérieur à 3 000 euros.

A noter également que la guerre en Ukraine en cours complique le trajet et le rend un peu plus onéreux. Car il faut prévoir un visa supplémentaire de transit pour entrer et pour sortir de Biélorussie, qui n'est valable que pour une durée de deux jours. Ce dernier représente un coût additionnel de 35 euros, si la demande est effectuée en amont, ou de 120 euros s'il est réclamé sur place. Il faut également s'assurer que le visa d'entrée sur le territoire russe coïncide avec l'arrivée du train. Si la moindre démarche n'est pas correctement effectuée, vous avez une chance sur deux que le douanier vous renvoie sur les rails opposés. Ce qui mettrait un point d'arrêt au périple.