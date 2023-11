L'Etat verse un cadeau de Noël sur le compte de millions de Français, certains foyers vont toucher plus de 500 euros

Plusieurs millions de foyers vont profiter d'un important coup de pouce de la part de l'Etat juste avant les fêtes de fin d'année. Une seconde surprise est prévue pour des centaines de milliers de foyers.

Le vent d'hiver apporte avec lui son lot de bonnes nouvelles pour Noël. Alors que la période des fêtes de fin d'année est souvent synonyme de cadeaux, de repas gargantuesques et d'agréables moments passés en famille ou entre amis, elle entraîne également des dépenses conséquentes. Un coup dur au portefeuille qui intervient alors que le phénomène d'inflation persiste toujours. Cette situation suscite l'angoisse de millions de Français chaque année.

Selon une étude menée par l'Ifop en 2022, "34% des ménages craignent de ne pas avoir assez d'argent pour acheter des cadeaux à Noël". Cette même étude indique que la plupart des personnes interrogées ont choisiç_ d'opter pour des cadeaux utiles, comme des vêtements ou des fournitures, profitant ainsi de la période des fêtes afin d'effectuer des achats d'ores et déjà prévus au cours de l'année.

Face à ce constat, le gouvernement prévoit deux mesures phares pour soutenir le pouvoir d'achat de plusieurs millions de Français. La première mesure est un dispositif, déjà bien connu, qui permet de verser chaque année une somme d'argent à de nombreux foyers. La seconde mesure est un bonus ajouté au premier dispositif. Ce supplément viendra s'additionner à la somme allouée à certains bénéficiaires.

Baptisée prime de Noël, la première aide d'Etat dont nous vous parlons est destinée à plus de 2,3 millions de personnes. D'un montant de 152,45 euros pour une personne seule, la prime de Noël peut être majorée selon la composition du foyer qui en dispose. La somme attribuée peut s'élever à 228,67 euros pour un couple, 274,41 pour un couple avec un enfant, 320,14 euros pour un couple avec deux enfants, et ensuite viennent s'ajouter 60,98 euros par enfant supplémentaire à charge.

Toutefois, cette année, une aide exceptionnelle vient s'ajouter à la traditionnelle prime de Noël. En effet, l'Etat prévoit d'accorder un bonus supplémentaire à certains bénéficiaires de la prime. Et ce ne sont pas les couples, mais bien les familles monoparentales qui vont en profiter.

La mesure va permettre d'ajouter entre 115 et 200 euros en plus à la prime de Noël que perçoivent les personnes seules avec au moins un enfant à charge. Plus le nombre d'enfants est important et plus le bonus est mécaniquement augmenté. Au total 600 000 familles monoparentales - dont 82% sont des femmes - vont toucher cette nouvelle aide.

Ainsi, alors qu'une personne seule avec trois enfants à charge touche normalement 335,39 euros de prime de Noël, elle recevra cette année 535,39 euros. Afin de profiter de la prime de Noël et du supplément il faut être allocataire du RSA ou d'autres prestations sociales versées par comme l'ASS, ASS-F, AER ou la RFPE.

Cette rallonge de la prime de Noël dédiée aux familles monoparentales a été proposée via un amendement des députés socialistes, déposé dans le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023, examiné au Parlement. Soutenu par la majorité présidentielle, la mesure a été adoptée par l'Assemblée nationale. Si l'idée ne survit pas à l'examen du texte par le Sénat, le parti présidentiel s'est d'ores et déjà engagé à la remettre en dernière lecture à l'Assemblée.