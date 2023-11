Tout le monde peut économiser 25% sur un voyage en train une fois par an, mais personne n'est au courant

Pour les vacances, les Français sont des millions à prendre le train pour rejoindre leur destination. Une grande majorité passent sans doute à côté de cette réduction méconnue proposée par la SNCF depuis 1936.

A chaque période de départ en vacances, des millions de Français se rendent dans les gares pour rejoindre leur lieu de destination. Pour une majorité d'entre eux, prendre le train ne manque pas d'avantages. Selon un sondage Harris Interactive pour Réseau Action Climat publié en avril 2023, les personnes interrogées le jugent "rapide", "écologique", "sécurisé", "pratique" et "agréable". Ils sont même 78% à déclarer l'utiliser de temps en temps.

Par contre, et sans surprise, ils sont une majorité à critiquer sa ponctualité et son coût par rapport à d'autres moyens de transport. En effet, pour près de deux Français sur cinq, l'option du train est trop onéreuse. Ainsi, ils sont 22% à trouver que "les trains sont dans l'absolu trop chers", et pour 16% il l'est car ils n'anticipent pas suffisamment pour acheter leur billet.

Une réduction méconnue existe pourtant pour permettre de payer un trajet moins cher durant des congés payés. Un dispositif annoncé par Léo Lagrange, lorsqu'il était sous-secrétaire d'Etat du gouvernement du Front Populaire en 1936, toujours en vigueur aujourd'hui ! Ce bon plan c'est le "billet congé annuel". Il permet d'obtenir, une fois par an, une réduction de 25% sur un trajet effectué en TGV Inoui, Ter ou Intercités. Selon si la réservation est obligatoire ou non, la réduction est calculée en fonction du tarif plein loisir et sur le tarif réglementé ou sur le tarif normal 2e classe, même dans le cas où le voyage est effectué en première classe.

Sur le site service-public.fr, il est néanmoins précisé que le billet congé annuel n'est pas cumulable avec d'autres réductions, cartes ou abonnement proposés par la SNCF. Le voyage effectué doit être un aller-retour d'au moins 200 kilomètres en tout. Le trajet retour doit être prévu dans un délai de 61 jours après la date du départ aller, et il est possible de l'effectuer depuis une autre gare que celle d'arrivée à l'aller (à condition d'être dans la même zone tarifaire).

Le spectre des personnes qui peuvent en faire la demande est large : entre autres, les salariés, les agents de la fonction publique, mais aussi les travailleurs à domicile, les artisans, les exploitants agricoles, les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une allocation de chômage, les retraités, etc. Le demandeur peut également faire profiter de cette réduction à son conjoint, ses enfants, s'ils ont moins de 21 ans, mais aussi à ses parents, s'il est célibataire et qu'il habite chez eux.

La procédure pour le demander est la suivante : il faut télécharger un formulaire disponible sur le site de la SNCF. Le remplir avec les dates de ses voyages et le faire signer par son employeur. Ce document doit être ensuite envoyé via le chatbot TOUTOUI de la SNCF avec les différents justificatifs. Un mail de confirmation est envoyé au demandeur. A partir de ce moment-là, il peut réserver ses billets via un conseiller par téléphone en appelant le 36 35, un numéro ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures.