Les épargnants peuvent augmenter les intérêts de leur Livret A ou de leur LEP : il suffit de respecter ces dates

8 Français sur 10 possèdent un livret d'épargne règlementée, mais beaucoup ignorent une règle qui permet d'augmenter leur rémunération.

Une simple technique permet d'augmenter les revenus générés par un livret d'épargne. Problème : trop peu d'épargnants l'appliquent et trop de peu de banquiers en parlent. Cette astuce fonctionne pourtant sur l'ensemble des livrets d'épargne et notamment les livrets d'épargne réglementée, comme le Livret A, le Livret d'épargne populaire (LEP), le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) ou le Livret jeune. Au total, 8 Français sur 10 possèdent au moins un de ces livrets d'épargne réglementée. La Banque de France recense 58 millions de Livret A, 24 millions de LDDS et 11,5 millions de LEP.

Néanmoins, la grande majorité des Français ignorent qu'ils peuvent augmenter le rendement de leur livret simplement en faisant attention à certaines dates dans leur calendrier. Si un épargnant respecte cet échéancier, il empochera sur l'année plus de gains qu'un autre épargnant moins vigilant. Alors même que les deux possèdent, par exemple, un livret A avec le même taux d'intérêt et le même montant déposé dessus.

Une aubaine à saisir à l'heure où la rémunération des livrets d'épargne est appelée à chuter drastiquement. En effet, la Banque de France a revu à la baisse les taux d'intérêt de tous les livrets d'épargne réglementée. Ainsi, au 1er août 2025 le taux d'intérêt du Livret A et du LDDS passe de 2,4% à 1,7%, tandis que celui du LEP tombe à 2,7% contre 3,5% auparavant. De plus, augmenter le rendement de son livret d'épargne réglementée peut avoir un avantage non-négligeable pour les épargnants puisque les intérêts sont totalement exonérés d'impôts.

L'astuce est particulièrement méconnue, car les banquiers eux même évitent d'en parler. Et pour cause, si tous les épargnants étaient au courant, cela obligerait les établissements bancaires à verser davantage d'argent aux détenteurs d'un livret d'épargne. Or, il est possible de connaître cette combine en lisant attentivement le contrat de souscription à son livret d'épargne.

Tous les contrats mentionnent que "les intérêts sont calculés par quinzaine". En clair, cela signifie que le calcul des intérêts a lieu tous les quinze jours, soit deux fois par mois. Puisque chaque mois est composé de deux quinzaines, il y a donc 24 quinzaines dans l'année. Cette règle est la même pour tous les livrets d'épargne et pour toutes les banques. Elle concerne notamment les personnes qui chaque mois, mettent un peu d'argent de côté sur leur livret d'épargne.

Selon cette règle, les versements effectués sur un livret entre le 1er et le 15 du mois donnent des intérêts à partir du 16. Les versements effectués entre le 16 et la fin du mois donnent des intérêts à partir du 1er du mois suivant. Concrètement, il est donc préférable de réaliser un virement le 30 ou le 31 de chaque mois plutôt que le 1er, ou alors le 15 de chaque mois plutôt que le 16, afin d'éviter de "perdre" une quinzaine.