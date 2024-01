De nombreuses personnes payent leur électricité moins chère que les autres en remplissant ce formulaire

Alors que l'inflation alourdit les factures d'électricité, certains foyers parviennent à payer 160 euros de moins que les autres consommateurs. Ils vont même échapper aux prochaines hausses de prix.

En 2023, le coût des factures d'électricité a bondi de 25% en l'espace de six mois. Et malheureusement l'explosion des tarifs n'est pas prête de s'arrêter, puisqu'une nouvelle hausse d'environ 10% est attendue en début d'année 2024. La faute à l'inflation sur les prix de l'énergie survenue dans le sillage de la guerre en Ukraine. Autre facteur qui explique cette évolution : le ralentissement de la production des centrales nucléaires françaises, lié à la mise en arrêt de certaines infrastructures pour cause de rénovation.

Enfin, la réduction du bouclier tarifaire appliquée sur les prix de l'électricité a également accentué la flambée des prix. Ce dispositif permettait à l'Etat de prendre à son compte 43% de la facture d'électricité que payent les ménages français. Depuis le 1er août dernier, cette protection est passée à 37% et doit progressivement diminuer jusqu'à sa disparition définitive d'ici fin 2024.

Toutefois, malgré le contexte inflationniste, de nombreux Français parviennent à payer leur électricité moins cher que les autres. "Leur facture est environ 12,1% moins élevée que celles des autres consommateurs", affirme le médiateur de l'énergie. Un coût d'autant plus intéressant que les personnes qui profitent de ces tarifs préférentiels peuvent en bénéficier pendant deux ans. Et les prix restent fixe durant toute cette période ! En clair, les ménages concernés payent moins cher et vont également échapper aux différentes hausses du coût de l'électricité qui pourraient survenir dans les deux années à venir, notamment celle programmée en 2024.

Pour parvenir à de telles économies, les consommateurs utilisent la technique de l'achat groupé, proposé par l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Cette pratique consiste à réunir "plusieurs dizaines de milliers d'acheteurs qui vont souscrire à une même offre proposée par un fournisseur d'énergie", explique Cédric Musso, directeur de l'action politique à l'UFC Que Choisir. En effet, "dans une offre d'achat groupé, le fournisseur d'électricité, en l'occurrence Octopus Energy, n'a pas de frais de commercialisation à payer, et peut donc restituer cette économie aux clients", précise Cédric Musso.

Ainsi, les 130 000 personnes qui ont souscrit à l'offre d'achat groupé de l'UFC Que Choisir, baptisée "énergie moins chère ensemble", réalisent une économie de 160 euros par an. Pour en bénéficier, il faut simplement payer 12 euros d'adhésion et être parmi les premiers à remplir le formulaire pour devenir souscripteur. "D'autres offres d'achat groupé vont être proposées, et pas seulement sur l'électricité, mais aussi sur le fioul ou le gaz", prévient Cédric Musso.