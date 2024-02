Cette loi oblige la plupart des restaurants à vous faire une remise, mais ils ne la respectent pas

Une mesure récente permet de faire des économies sur les boissons dans les établissements de vente à emporter, mais est encore trop méconnue.

Café, smoothie, soda… Dans les cafés ou restaurants, ces petits plaisirs de la vie peuvent rapidement coûter cher si on cède trop souvent à la tentation. Pourtant, une loi permet de réaliser des économies sur ce type de commande. Elle s'applique dans les établissements qui pratiquent la vente à emporter, soit 60 % des restaurateurs à table en 2021 selon l'étude Speak Snacking réalisée par CHD Expert.

En effet, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi Agec) vise le zéro plastique jetable d'ici 2040. Parmi les mesures phares de cette loi figure l'interdiction des pailles jetables, des jouets en plastique gratuits dans les menus ou encore de la vaisselle jetable dans les fast-food. Une autre mesure, moins connue, est celle qui offre au consommateur la possibilité d'apporter son propre contenant réutilisable dans tous les lieux de restauration proposant de la vente à emporter. La loi stipule que dans ces établissements "le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur", pour les plats ou les boissons, à condition qu'il soit propre et adapté.

Cette habitude de consommation, quand elle concerne les boissons (et non les plats), doit faire l'objet d'une compensation financière comme le précise l'article 42 de la loi : "Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réutilisable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable."

La réalité sur le terrain est cependant différente de ce que dit la loi. Une enquête menée par l'association environnementale No Plastic In My Sea de 2021 menée sur 102 établissements pratiquant la vente à emporter a révélé que 59% d'entre eux refusaient les récipients réutilisables provenant de leur clientèle. Et seuls 11% de ceux qui les acceptent proposent une remise parfois symbolique, d'autres fois plus intéressante. Parmi les enseignes interrogées à l'époque par l'association, cinq ont été identifiées comme offrant une réduction : Le Pain Quotidien (réduction de 10%), Exki (5%), Prêt à Manger (0,50 euro), Starbucks (0,30 euro) et Pomme de Pain (0,05 euro).

Toujours selon l'enquête de No Plastic in My Sea en 2021, Burger King, O'Tacos et McDonald's sont des enseignes qui refusent de manière répétée les contenants apportés par les clients pour les boissons ou les plats. Les raisons invoquées sont souvent l'hygiène, un format de récipient non adapté, des produits déjà emballés mais aussi un manque d'information des employés. Bagelstein, Veng Hour, Brioche dorée et KFC les acceptent ponctuellement, sans pratiquer de remise.

Il semble donc que les enseignes n'encouragent pas cette pratique et que les consommateurs ne les y incitent pas car ils méconnaissent leur droit. L'association invite toutefois ceux qui ont connaissance de cette loi, à recenser les établissements qui acceptent les récipients réutilisables des clients dans un formulaire en ligne et à indiquer le montant de la remise pratiquée.