Le papillon d'assurance disparait de votre pare-brise, voici comment éviter une amende

Le 1er avril, le papillon vert d'assurance ne sera plus obligatoire sur le pare-brise des véhicules en France. Mais attention aux mauvaises surprises.

Conducteurs, préparez-vous à une petite révolution : à partir du 1er avril, le traditionnel macaron vert d'assurance ne sera plus obligatoire sur votre pare-brise. Plus besoin de se soucier de changer la vignette chaque année ou de craindre une amende de 35 euros en cas d'oubli ou de non-présentation de l'attestation lors d'un contrôle routier. Cette mesure, réclamée par les assureurs, vise à simplifier les démarches et à réduire l'impact environnemental lié à l'envoi postal de millions de documents chaque année. Mais attention, si vous pensez pouvoir rouler sans assurance, détrompez-vous ! Les forces de l'ordre pourront toujours vérifier votre couverture grâce au Fichier des Véhicules Assurés (FVA).

Créé en 2016 par France Assureurs et alimenté par les compagnies d'assurance, ce Fichier des Véhicules Assurés répertorie l'ensemble des véhicules couverts en responsabilité civile automobile. Utilisé par les forces de l'ordre depuis 2019, sa fiabilité atteignait 99,3% en janvier 2023 selon l'Agira (Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance). Cependant, il reste encore des trous dans la raquette. Et pour éviter une mauvaise surprise, mieux vaut s'assurer que voter assurance est bien prise en compte dans ce fichier.

Alors, comment être certain que votre véhicule figure bien dans ce fichier censé être actualisé en temps réel ? Le plus simple est de le vérifier directement sur le site officiel du FVA. Il vous suffit de renseigner votre plaque d'immatriculation et le numéro de votre certificat d'immatriculation (carte grise) pour obtenir une réponse en quelques secondes.

Si votre véhicule n'apparaît pas alors qu'il est bien assuré, contactez rapidement votre assureur ou votre intermédiaire (agent général, courtier...) pour régulariser la situation. En effet, conduire sans assurance vous expose à une lourde amende de 3 750 euros et à un retrait de permis.

Vous avez été verbalisé pour défaut d'assurance alors que vous êtes en règle ? Pas de panique, vous pouvez contester la contravention. Deux options s'offrent à vous : par courrier postal ou, plus simple, via le site de l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) dans un délai de 45 jours.

Vous devrez fournir une attestation d'assurance valide au moment de l'infraction. Votre assureur devra également régulariser votre situation dans le FVA pour que l'amende soit classée sans suite. Attention toutefois, le paiement de l'amende forfaitaire équivaut à une reconnaissance de l'infraction et vous prive de toute possibilité de recours.

En résumé, la disparition du papillon vert créé en 1986 marque la fin d'une époque, mais pas celle de l'obligation d'assurance. Alors, pour rouler en toute sérénité, vérifiez dès maintenant que votre véhicule est bien enregistré dans le FVA. Et en cas de pépin, vous saurez comment réagir.