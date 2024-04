"Mon paiement sans contact est encore refusé, pourquoi ça ne marche pas ?"

Le paiement sans contact par carte bancaire est pratique et rapide. Mais il peut parfois nous jouer des tours au moment de régler nos achats.

Vous êtes tranquillement en train de faire vos courses dans votre boulangerie de quartier. Comme d'habitude, vous avez prévu d'acheter votre baguette tradition et quelques viennoiseries pour le petit-déjeuner. Arrivé à la caisse, vous sortez votre carte bancaire, prêt à régler vos achats en un clin d'œil grâce au paiement sans contact. Sauf que cette fois, rien ne se passe. Vous avez beau approcher votre carte du terminal, aucun bip ne retentit. Le commerçant vous regarde d'un air désolé : votre paiement est refusé. Mais pourquoi diable cela ne fonctionne-t-il pas ?

Pas de panique, il existe plusieurs explications possibles à ce refus. La première chose à vérifier, c'est le montant de votre achat. Rappelez-vous qu'en France, le paiement sans contact par carte bancaire est plafonné à 50 euros par transaction. Mais ce n'est pas la seule limite fixée par les banques pour sécuriser vos paiements sans contact. Saviez-vous par exemple qu'il existe un plafond concernant le montant total d'achats consécutifs réalisables en mode sans contact ? Dans la plupart des établissements bancaires, cette somme est fixée à 150 euros. Concrètement, cela signifie que si vous avez effectué plusieurs paiements sans contact d'affilée, pour un montant cumulé de 150 euros, votre carte finira par être refusée même pour un petit achat. Pour débloquer la situation, vous n'aurez pas d'autre choix que de réaliser une transaction en insérant votre carte et en tapant votre code. Cela aura pour effet de remettre les compteurs à zéro. Attention, chez certaines banques, ce plafond peut être plus bas. Pour le connaître, posez la question à votre conseiller.

Les banques ont également instauré une limite sur le nombre de paiements sans contact consécutifs. En général, au bout de 5 transactions de ce type, il vous sera demandé de composer à nouveau votre code secret. Là encore, c'est une question de sécurité, pour éviter que quelqu'un utilise votre carte à votre insu.

Et si vous voulez vous affranchir de toutes ces contraintes, il existe une excellent alternative : le paiement mobile ! Grâce à votre smartphone et à des applications comme Apple Pay, Paylib ou Google Pay, vous pouvez régler tous vos achats en sans contact, sans vous soucier du plafond de 50 euros. Votre téléphone remplace alors votre carte bleue et la seule limite devient celle de votre compte en banque. Ultrarapide et sécurisé, le paiement mobile est en train de révolutionner notre façon de payer au quotidien.

Alors la prochaine fois que vous irez à la boulangerie, si jamais votre carte vous joue des tours, n'hésitez pas à sortir votre smartphone pour payer. Vous repartirez avec votre baguette sous le bras en un temps record. Et si le sans contact vous inquiète, rien de plus simple : désactivez l'option sur l'application de votre banque, ou appelez votre conseiller pour le désactiver sur votre carte.