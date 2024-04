Des millions de cartes bancaires vont être bloquées à cause des JO : qui sera concerné ?

Les J.O auront une conséquence imprévue : de nombreuses cartes bancaires seront inutilisables durant l'événement... à certains endroits.

Du sport, une flamme olympique et... des cartes bancaires bloquées. Les Jeux Olympiques de Paris auront une conséquence pour le moins surprenante : de nombreuse personnes ne pourront pas utiliser leurs cartes bancaires. Les cartes seront bloquées à l'intérieur de zones géographiques bien précises. Et pas dans n'importe qu'elles zones, puisqu'il s'agit de tous les lieux et toutes les installations où se dérouleront les épreuves des JO. En clair, des millions de cartes bancaires appartenant aux personnes se rendant aux JO seront rendues inutilisables.

Concrètement, toutes les cartes qui ne sont pas estampillées Visa sont concernées par ce blocage. Les cartes Mastercard et American Express seront bloquées lors des Jeux olympiques au sein des infrastructures mises en place pour l'événement. Par conséquent, aucun paiement ne sera possible sur les sites des épreuves, la boutique officielle des Jeux olympiques, ainsi que les points de vente officiels de boissons, nourriture et souvenirs, soit près de 5 000 points de vente au total.

Cette situation est due à l'exclusivité accordée à Visa, partenaire du Comité international olympique (CIO) depuis 1986. Nicolas Macé, directeur du programme Paris 2024 chez Visa, explique que "depuis la fondation de ce partenariat, l'exclusivité est en vigueur et Visa détient le monopole des paiements". Cette pratique a été systématiquement appliquée lors de toutes les éditions des JO de ces 40 dernières années, à l'exception des Jeux d'hiver de Pékin en 2022 où les transactions en yuan numérique étaient acceptées.

Cependant, Visa prépare plusieurs alternatives pour les personnes dont les cartes ne seront pas acceptées. L'installation d'une soixantaine de distributeurs automatiques de billets est prévue sur les sites olympiques, permettant aux spectateurs sans carte Visa de retirer du liquide et de payer. De plus, Visa a dévoilé une solution de paiement prépayée accessible sur mobile, incluant une carte virtuelle Visa directement sur le téléphone via une application lancée pour l'occasion. La distribution de cartes physiques prépayées dans les enceintes sera également possible, permettant à chacun de créditer le montant souhaité sur une carte temporaire utilisable sur tous les sites de Paris 2024. Bref, une usine à gaz pour permettre aux détenteurs d'autres cartes que Visa de boire ou manger sur place. Les concernés apprécieront.

Cette exclusivité accordée à Visa risque d'être mal perçue en France, où l'interopérabilité entre le réseau national des Cartes Bancaires et les géants Visa et Mastercard est ancrée dans les habitudes de consommation. D'autant que l'argent liquide est de moins en moins utilisé. Les espèces ne représentaient plus que 50% des paiements en points de vente en France en 2022, contre 68% en 2016.