Ces gaffes qui agacent le plus les recruteurs en entretien d'embauche, à éviter absolument

L'entretien d'embauche est une occasion se démarquer et de convaincre le recruteur qu'il est la personne idéale pour le poste, mais certaines erreurs peuvent rapidement agacer les professionnels du recrutement...

Parmi les gaffes que les recruteurs ont confié au JDN, on retrouve le retard à l'entretien d'embauche. Cette erreur est si évidente qu'elle est souvent citée en premier. Arriver après l'heure prévue témoigne d'un manque de sérieux et de considération pour le temps du recruteur. Même avec une bonne excuse, il est difficile de rattraper cette mauvaise première impression.

Un autre faux pas à éviter est de ne pas mettre suffisamment de distance avec le recruteur. Si une certaine convivialité peut aider à briser la glace, il faut garder à l'esprit que l'entretien reste un cadre professionnel. Tutoyer son interlocuteur, l'appeler par son prénom ou se lancer dans le récit de sa vie personnelle est dans la plupart des cas malvenu, surtout dans des secteurs traditionnels comme l'industrie. A moins que cette initiative vienne du recruteur, mieux vaut s'abstenir.

Par ailleurs, présenter ses expériences passées sous un jour trop négatif est rarement une bonne idée. Certes, tout le monde a pu vivre des situations professionnelles difficiles. Mais dénigrer ses anciens employeurs, responsables ou collègues risque de donner au recruteur une impression de manque de loyauté et de recul. Mieux vaut rester factuel et positif pour ne pas se tirer une balle dans le pied.

Cependant, la gaffe qui exaspère sans doute le plus les recruteurs est le fait de mal cibler sa candidature. Postuler sans en avoir les prérequis explicites, comme un diplôme particulier ou le permis de conduire, constitue une perte de temps pour tout le monde. Bien lire l'annonce et voir si on y correspond est la base d'une bonne préparation. Pour être pris au sérieux, il faut aussi se renseigner un minimum sur l'entreprise.

Concernant la négociation salariale qui est toujours un point délicat pour le candidat, il faut savoir que les recruteurs n'apprécient pas une ambition excessive avec des prétentions salariales ou des aspirations professionnelles en décalage complet avec son profil et son expérience. S'il est normal de se situer dans une fourchette haute, il faut rester cohérent et réaliste. Et surtout, être constant dans son discours ! Annoncer un salaire au consultant puis l'augmenter face au DRH sera immédiatement perçu comme une tentative de manipulation. L'honnêteté sera toujours préférable à un bluff inconsidéré.

En somme, si l'entretien d'embauche est l'occasion de se démarquer, ce doit être par ses qualités, pas par ses travers. La frontière entre l'erreur fatale et la maladresse récupérable est parfois ténue. Mais en se préparant sérieusement, en adoptant une attitude professionnelle et en faisant preuve de cohérence et d'honnêteté, un candidat mettra toutes les chances de son côté.