Les impôts doivent 1 200 euros à 5 millions de Français – encore faut-il les réclamer

Un avantage permet de bénéficier d'un crédit d'impôt pouvant s'élever jusqu'à 6 000 euros.

Un avantage fiscal existe, mais des millions de personnes éligibles n'en profitent pas. Il permet pourtant de bénéficier d'un crédit d'impôt pouvant s'élever jusqu'à 6 000 euros par foyer. Pour rappel, le crédit d'impôt correspond à une somme d'argent que l'Etat doit au contribuable. Concrètement, le crédit d'impôt peut réduire le montant de l'impôt sur le revenu dont le contribuable doit s'acquitter. A l'inverse d'une simple réduction d'impôt (qui ne fait que diminuer la somme à payer), un crédit d'impôt peut aussi donner lieu à un remboursement de la part du fisc. En clair, l'administration fiscale versera de l'argent au contribuable si le montant de son crédit d'impôt est supérieur au montant de son impôt sur le revenu.

Afin de profiter d'un crédit d'impôt, les contribuables doivent remplir correctement leur déclaration de revenus. Contrairement à ce que le nom pourrait laisser présager, le formulaire ne sert pas uniquement à mentionner les revenus perçus en 2024. Les contribuables peuvent également y indiquer certaines dépenses effectuées l'année passée. Quelques-unes donnent justement droit à des crédits d'impôt.

Une case spécifique dans la déclaration de revenus, la case 7DB, sert à indiquer ces dépenses particulières. Grâce à cette case, environ 5 millions de Français sont éligibles chaque année au crédit d'impôt, pour un gain moyen de 1 200 euros, selon les services fiscaux. Les dépenses donnant droit à ce crédit d'impôt sont celles liées aux services à la personne. Cela peut inclure l'emploi d'une femme de ménage, l'emploi d'une nounou pour la garde d'enfant, l'emploi d'un jardinier, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les travaux de bricolage, l'assistance informatique, ou encore les promenades d'animaux de compagnie. Si un contribuable a eu recours à l'un de ces services au cours de l'année 2024, il peut inscrire les dépenses correspondantes dans la case 7DB de sa déclaration de revenus 2025.

Le crédit d'impôt lié à la case 7DB donne droit à un remboursement de 50% des frais engagés. Pour un foyer sans enfant, le montant maximal des dépenses prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt est de 12 000 euros, offrant ainsi une réduction d'impôts de 6 000 euros. Ce plafond est augmenté de 1 500 euros par enfant à charge, portant le montant maximal du crédit d'impôt à 6 750 euros pour une déclaration avec un enfant, 7 500 euros pour deux enfants, et ainsi de suite.

Pour accéder à la case 7DB, le contribuable doit se rendre dans son espace personnel sur le site impot.gouv.fr, ouvrir sa déclaration et naviguer jusqu'à la seconde page intitulée "Vos charges". La ligne "Service à la personne : emploi à domicile" correspond à la case 7DB. En cliquant sur l'icône en forme de crayon, une fenêtre s'ouvre, permettant de détailler les dépenses effectuées et les éventuelles aides perçues. Une fois ces informations validées, le calcul est effectué automatiquement et le résultat est reporté sur la dernière page de la déclaration, avant la validation finale.