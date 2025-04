Votre côté préféré du lit trahit votre opinion politique selon cette étude - est-ce vrai dans votre cas ?

Le choix du côté du lit n'est pas anodin. Une étude américaine révèle qu'il en dit long sur votre personnalité… et vos opinions politiques.

Dans la paisible routine du coucher, un détail apparemment insignifiant structure la vie de millions de couples : la place que l'on occupe chaque nuit dans le lit conjugal. Ce rituel, souvent acquis dès les premiers jours d'une relation, résiste aux déménagements, aux changements de matelas et même aux nuits en hôtel. Mais derrière ce choix, en apparence pratique ou sentimental, se cacherait une réalité bien plus surprenante. Et si, sans même vous en rendre compte, votre côté préféré du lit trahissait vos goûts, vos habitudes… voire vos convictions les plus profondes ?

Chez les couples, la répartition du lit est parfois l'objet de négociations silencieuses et tenaces. Certains évoquent, à demi-mot, une question de " logique " : la proximité de la porte, une table de chevet à portée de main, ou encore le côté le plus confortable pour sortir du lit au réveil. Pour d'autres, le choix s'impose tout naturellement, fruit du hasard ou d'une entente tacite, scellée dès la première nuit passée ensemble.

Mais cette habitude banale a attiré l'attention des chercheurs. Une équipe, mandatée par Slumber Cloud, fabricant de literie, a voulu comprendre ce qui pousse chacun à s'installer à droite ou à gauche, et ce que cela peut révéler sur nos personnalités. L'étude, menée auprès de 2 000 Américains par l'institut OnePoll, s'est penchée sur la question avec une curiosité scientifique… et une touche d'humour.

Au fil de l'enquête, les chercheurs ont mis en lumière d'étonnants parallèles entre le côté du lit choisi et les traits de personnalité, voire les préférences politiques. Les dormeurs du côté gauche du lit se déclarent plus fréquemment "cerveau gauche", friands de musique rétro et de films dramatiques. Ils préfèrent la bière au vin, et, détail qui interpelle, se reconnaissent davantage dans les idées de gauche.

À l'inverse, ceux qui s'installent à droite se disent plutôt "cerveau droit", amateurs de rock et de films d'action, et leur choix de boisson penche vers le vin. Mais surtout, ils affichent une préférence significative pour les opinions de droite. Ainsi, selon l'étude, la position dans le lit pourrait bien refléter, voire renforcer, nos convictions politiques. Un clin d'œil amusant à la polarisation qui traverse la société… jusque sous la couette.

En chiffres, la tendance est nette : les personnes aux idées de gauche dorment majoritairement à gauche, et celles d'orientation conservatrice à droite. Si la raison première reste la praticité – sortir plus facilement du lit –, le choix du côté révèle, consciemment ou non, des affinités profondes. L'étude souligne aussi l'impact du partenaire : souvent, on s'adapte à l'autre, mais le résultat final n'est jamais tout à fait le fruit du hasard. Et si, la prochaine fois que vous glisserez sous la couette, vous repensiez à ce petit détail… révélateur d'un monde qui vous ressemble, jusque dans votre sommeil ?