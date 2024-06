Malgré l'inflation, les prix de certains produits baissent dans tous les supermarchés, voici lesquels

Pour la première fois depuis 2 ans, le prix de certains produits baisse en supermarché. Toutefois il faut s'orienter vers certaines marques plutôt que d'autres.

L'inflation est un phénomène désormais bien connu des ménages français. Depuis deux ans, les Français voient leur budget largement amputé par la hausse quasi-constante des prix. L'électricité, le gaz, le carburant, les vêtements, les soins, les loisirs... Tout coûte plus cher. Mais l'un des postes de dépense qui a le plus augmenté reste les courses, notamment en supermarché. La nourriture, les produits d'hygiène et d'entretien ont vu leur prix grimper en flèche ces dernières années.

En 2022, l'inflation sur les produits alimentaires s'élevait à 7,3% sur l'année tandis qu'un an plus tard, les tarifs bondissaient encore une fois de 11,9%. Toutefois, alors que l'inflation continue de faire monter les prix, une tendance surprenante se dessine dans les rayons des supermarchés. Selon les données de l'institut NielsenIQ, pour la première fois depuis le début de la crise inflationniste, certains produits affichent des baisses de prix sur un an.

Ces baisses de prix concernent principalement les rayons d'hygiène, tels que les produits vaisselle (-2,43%), les shampoings (-2,33%), les dentifrices (-1,52%), les lessives (-0,75%) et le papier toilette (-1,06%). Ce phénomène démontre que la loi Descrozaille, qui plafonne les promotions des produits non-alimentaires à 34% depuis mars, n'a pas contribué à alimenter l'inflation. L'institut NielsenIQ, souligne en effet que pour compenser la fin des méga-promotions, les enseignes ont réduit les prix des produits, et ce, en dehors des périodes promotionnelles.

Plus remarquable encore, certaines baisses de prix touchent également des rayons alimentaires. Le rayon des pâtes, qui avait été le premier à voir ses prix s'envoler début 2022, affiche désormais un recul de 1,5%, voire même de 5% pour certaines marques sur un an. D'autres produits alimentaires suivent cette tendance, comme les œufs (-1%), les pizzas, les snacks surgelés de marques nationales, les chips, les pains de mie, les brioches industrielles et les barquettes de charcuteries.

Il faut noter que les baisses de prix sont, de façon générale, plus importantes sur les produits de marques distributeur. En clair, pour profiter des récentes baisses de prix, mieux vaut s'orienter vers les marques Carrefour, Auchan, Lidl, etc.

Cependant, tous les rayons ne sont pas logés à la même enseigne. Quatre d'entre eux affichent encore un rythme d'augmentation supérieur à 4% : les huiles d'olive, les jus d'orange, le chocolat et les bières. Cette hausse s'explique par la flambée des prix de leurs matières premières suite à des récoltes difficiles l'année dernière. Le cours élevé du sucre, bien qu'en baisse récemment, impacte également les prix des nectars d'agrumes et des tablettes de chocolat. Quant aux bières, elles pourraient voir leurs prix grimper davantage avec les grands événements sportifs de l'été, comme l'Euro de foot et les Jeux olympiques.