De 50 à 250 euros : des milliers de bacheliers et leurs familles peuvent profiter d'une prime pour le bac

Des centaines de milliers de nouveaux bacheliers vont pouvoir obtenir la prime bac cette année.

Dès le 8 juillet prochain des centaines de milliers d'étudiants vont recevoir leur résultat du baccalauréat. Parmi eux, la grande majorité vont avoir le plaisir d'apprendre qu'ils ont obtenu ce précieux diplôme avec succès. Un évènement marquant dans une vie qui constitue une rupture entre la fin des études secondaires et le passage vers l'enseignement supérieur, ou parfois même vers le monde du travail.

Parmi les bacheliers, certains ont même la joie d'apprendre qu'ils ont obtenu leur baccalauréat avec une mention : assez bien (12/20), bien 14/20 ou très bien (16/20). Enfin, qu'ils aient eu ou non une mention, certains bacheliers vont également avoir le bonheur de toucher une belle récompense de la part de leur banque. En effet, plusieurs établissements bancaires proposent chaque année aux nouveaux bacheliers une "prime bac".

Parmi les banques qui proposent encore ce dispositif, la Société Générale offre une prime "coup de pouce" de 80 euros à ses clients bacheliers, quel que soit leur âge, à condition qu'ils détiennent l'offre Sobrio ou Jazz. La BNP Paribas, quant à elle, propose une prime de 80 euros aux bacheliers âgés de 18 à 29 ans qui ouvrent un nouveau compte dans leur établissement, sans exigence de mention.

Les banques en ligne ne sont pas en reste. Boursorama et Fortuneo offrent chacune une prime de 80 euros aux nouveaux bacheliers de plus de 18 ans qui ouvrent un compte chez elles, tandis que MonaBanq va plus loin avec une prime de 240 euros, toujours sans condition de mention.

Le CIC, de son côté, récompense les bacheliers déjà clients en fonction de leur mention : 40 euros pour une mention "assez bien", 80 euros pour une mention "bien" et 160 euros pour une mention "très bien". La Banque Populaire, elle, élargit son offre à tous les diplômés âgés de 18 à 28 ans, qui peuvent toucher 50 euros pour n'importe quel diplôme obtenu (CAP, BTS, DUT, Licence, master, etc).

En revanche, certaines banques comme le Crédit Agricole, la Caisse d'Épargne ou LCL ont choisi de ne pas reconduire leur offre de prime bac cette année.

Outre les primes des banques, les bacheliers peuvent également bénéficier d'aides de l'État, comme la bourse au mérite. D'un montant de 900 euros, elle est destinée aux étudiants boursiers ayant obtenu une mention "très bien" au bac et qui intègrent un établissement supérieur à la rentrée universitaire.

Enfin, les collectivités territoriales peuvent aussi apporter leur soutien financier aux nouveaux bacheliers. Les montants et conditions varient selon les régions, allant de 200 euros en Bretagne et Pays de la Loire, à 400 euros en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 500 euros en Auvergne-Rhône-Alpes, 900 euros en Occitanie et jusqu'à 1000 euros en Île-de-France. Certaines régions, comme Provence-Alpes-Côte d'Azur et Pays de la Loire, proposent même des aides supplémentaires pour les bacheliers boursiers.