Cette aide sans conditions de revenus permet le maintien à domicile de millions de retraités

Les millions de retraités de l'Agirc-Arcco sont susceptibles de pouvoir bénéficier d'une aide méconnue, peu importe leur niveau de revenus.

Avec la retraite vient aussi l'inévitable vieillesse et son lot de tracas. Sous l'effet du temps, de nombreux retraités commencent à avoir besoin d'aide pour accomplir certaines tâches du quotidien. Faire ses courses, son ménage, prendre ses médicaments, se déplacer pour sortir de son domicile, aménager son logement... Autant d'activités qui deviennent de plus en plus difficiles sans aide. Avec un soutien extérieur, les personnes âgées peuvent en revanche conserver une partie de leur autonomie et surtout continuer à vivre dans leur logement. En clair, un coup de pouce extérieur permet parfois d'éviter l'Ehpad et les dépenses qui en découlent.

Cependant, les proches des retraités, amis, enfants ou petits enfants, ne peuvent pas toujours épauler les personnes âgées. Faute de temps ou à cause de la distance, de nombreux aidants ne sont pas en mesure d'accompagner les retraités. De plus, payer des aides à domicile pour une personne âgée peut s'avérer particulièrement onéreux. Afin de remédier à cette situation, il existe de nombreux dispositifs d'aides dont le financement peut souvent être pris en charge.

Toutefois, il est difficile de s'y retrouver dans la multitude d'aides disponibles : assistance ménagère, portage de repas, versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), etc. Le casse tête est d'autant plus important que ces aides proviennent de différents organismes tels que les caisses de retraite, le département ou encore la mairie. Néanmoins, une aide en particulier est facilement accessible pour des millions de retraités.

En effet, le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui compte plus de 13 millions de retraités, propose un coup de pouce particulièrement attractif. Cette aide permet aux personnes âgées de 75 ans et plus de bénéficier gratuitement d'une assistance à domicile, et ce, peu importe leur niveau de ressources. Cette prestation est destinée aux retraités confrontés à une difficulté passagère et qui ne perçoivent pas l'APA.

L'aide à domicile gratuite de l'Agirc-Arrco peut se traduire par une assistance pour faire les courses, préparer les repas, effectuer le ménage, etc. Elle peut atteindre jusqu'à 10 heures d'aide à domicile sur une période pouvant aller jusqu'à 6 semaines. De plus, il est possible de cumuler plusieurs services pour un même bénéficiaire. Le professionnel intervenant à domicile est agréé par la caisse de retraite complémentaire de l'assuré, qui prend en charge la totalité des frais, quel que soit le niveau d'autonomie du retraité.

Pour en bénéficier, un retraité de l'Agirc-Arrco doit contacter le 0971 090 971 (service gratuit + prix de l'appel) et définir avec un conseiller en ligne le type d'aide dont il a besoin. L'intervention de l'aide à domicile est ensuite organisée dans les 48 heures.