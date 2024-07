Enedis, Engie... 47 millions de clients devraient se méfier de ces 5 fournisseurs d'énergie

5 fournisseurs regroupent à eux seuls 47 millions de consommateurs de gaz ou d'électricité. Le médiateur de l'énergie les a récemment épinglés dans un rapport.

Qu'ils utilisent du gaz ou de l'électricité, les consommateurs doivent se méfier du contrat souscrit auprès de leur fournisseur d'énergie. En effet, certaines entreprises très connues dans le secteur ont récemment été épinglées par le Médiateur national de l'énergie. En cause, au cours des deux dernières années, le prix de l'électricité en France a bondi de 44%, tandis que celui du gaz a également connu une hausse significative. Face à cette situation, les factures d'énergie sont devenues une préoccupation majeure pour de nombreux ménages. Dans ce contexte, le Médiateur national de l'énergie a enregistré une augmentation importante du nombre de litiges entre consommateurs et fournisseurs d'énergie.

Parmi ces litiges, de nombreux dossiers ont donné lieu à des saisines, c'est-à-dire des demandes de médiation adressées au Médiateur national de l'énergie. En 2023, l'institution a ainsi reçu 13 999 saisines. Ces saisines ont conduit le Médiateur à émettre 8 570 recommandations de solutions, suivies dans plus de 90% des cas par les fournisseurs d'énergie. Au total, près de 10 millions d'euros ont été versés aux clients après l'intervention du Médiateur en 2023.

Fort de ces données, le Médiateur national de l'énergie est en mesure de déterminer quels sont les fournisseurs d'électricité et de gaz qui posent le plus de problèmes à leurs clients. Cette année, quatre d'entre eux ont ainsi reçu un carton jaune de la part de l'institution : Wekiwi, ENI, Ohm Energie et Enedis.

Le fournisseur Wekiwi s'est vu attribuer une réprimande pour la deuxième année consécutive en raison de ses "mauvaises pratiques récurrentes à tous les stades de la vie des contrats", lit-on dans le rapport du Médiateur. Avec 612 saisines pour 100 000 contrats, soit un taux 15 fois supérieur à la moyenne, Wekiwi est le fournisseur ayant fait l'objet du plus grand nombre de plaintes en 2023. La quasi-totalité de ces saisines a d'ailleurs été signalée à la Direction générale de la Concurrence de la Consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour non-respect du code de la consommation.

ENI, Ohm Energie, Engie et Wekiwi ont quant à eux été épinglés pour avoir délibérément sous-évalué le montant des mensualités de leurs clients, entraînant des factures de régularisation pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros en fin de période.

Enfin, le gestionnaire de réseau de distribution Enedis a lui aussi reçu un carton jaune pour le mauvais traitement des réclamations de ses clients. Le Médiateur a également observé des pratiques critiquables de la part d'Enedis, comme des redressements de consommation en infraction au code de la consommation, des mises en service retardées au motif infondé de l'absence de compteur Linky, ou encore des refus de réalisation de travaux pourtant jugés urgents pour des raisons de sécurité.

Face à ces constats, le Médiateur national de l'énergie a décidé d'afficher sur son comparateur d'offres en ligne le taux de saisines par fournisseur. Une information précieuse pour aider les consommateurs à faire leur choix parmi les différents fournisseurs d'énergie présents sur le marché.