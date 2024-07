Les parents oublient cette aide et pourtant ils peuvent toucher plus de 1000 euros

Les bourses augmentent pour plus d'un million d'élèves. Par conséquent, des millions de parents vont pouvoir profiter d'un versement allant jusqu'à 1000 euros.

Mettre ses enfants à l'école est évidemment primordial, mais cela engendre une perte de revenus importante pour de nombreuses familles. Entre le prix de la cantine et le coût des transports pour que les enfants se rendent dans leur établissement, les dépenses s'amoncellent. Pour peu que l'enfant soit placé dans un établissement privé, la note grimpe d'autant plus.

Enfin, parmi les postes de dépense qui amputent considérablement le pouvoir d'achat des ménages il y a les fournitures scolaires. Des cahiers, des classeurs, des stylos et des crayons... Au bout du compte la facture peut devenir particulièrement salée. Plus les enfants grandissent et plus ces achats s'accumulent.

Afin d'aider certains ménages, des aides sont disponibles. Les parents d'environ 1,4 million de collégiens et lycéens peuvent bénéficier d'un coup de pouce financier. Il s'agit de bourses destinées aux élèves scolarisés dans le public ou dans le privé sous contrat. Des millions de parents reçoivent ainsi chaque trimestre une somme d'argent plus ou moins conséquente. Pour l'année scolaire 2024-2025, le montant des bourses pour les collégiens et les lycéens a été revalorisé.

Les familles éligibles à cette bourse sont celles aux revenus modestes. Les montants perçus dépendent des échelons, qui sont calculés en fonction du nombre d'enfants à charge et du revenu fiscal de référence du foyer, mentionné sur l'avis d'imposition 2024 reçu fin juillet. Il existe 3 échelons pour la bourse de collège et 6 échelons pour la bourse de lycée.

Les parents d'un enfant scolarisé au collège toucheront 114 euros par trimestre s'ils sont classés dans l'échelon 1. Pour ceux classés dans l'échelon 2 ou l'échelon 3, les montants sont respectivement fixés à 315 et 495 euros par trimestre. Les familles bénéficiaires pourront donc toucher jusqu'à 1485 euros de bourse sur l'année.

Pour les parents d'un enfant scolarisé au lycée, les montants trimestriels sont les suivants : 158 euros pour l'échelon 1, 194 euros pour l'échelon 2, 229 euros pour l'échelon 3, 264 euros pour l'échelon 4, 299 euros pour l'échelon 5 et 336 euros pour l'échelon 6. Le montant annuel des bourses de lycée versées variera donc entre 474 et 1008 euros.

Des simulateurs sont disponibles sur le site du ministère de l'Education nationale pour permettre aux familles de savoir si elles auront droit à une bourse de collège ou de lycée l'an prochain. Ces outils permettent également aux foyers bénéficiaires de connaître leur échelon et le futur montant qu'ils toucheront à partir de fin décembre 2024.

Il est possible de faire une simulation sur le site du ministère de l'Education nationale. Il existe un espace pour la bourse du collège et au autre pour la bourse du lycée.