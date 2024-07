Vous êtes une personne intelligente si vous avez cette habitude détestable

Une étude révèle que les personnes avec un haut quotient intellectuel ont un comportement très particulier… Mais surtout détesté.

Qu'est-ce qu'une personne intelligente ? Comment peut-elle être définie ? Par son parcours scolaire ? Sa capacité à s'adapter ? Sa culture générale ? Une étude s'est penchée sur le sujet. Conduite par des chercheurs américains, elle met en lumière un élément. Les personnes intelligentes peuvent être reconnues grâce à une habitude pour la moins singulière.

Dans le journal "Personnalité et différences individuelles", les chercheurs expliquent avoir analysé plusieurs comportements et traits de caractère. Parmi une liste de 400 habitudes, 1 000 participants ont dû choisir celles qu'ils faisaient le plus souvent. Les chercheurs de l'Université de Rochester ont ensuite mesuré le quotient intellectuel des volontaires et ont identifié un lien surprenant.

Ils ont découvert que chaque personnalité a tendance à avoir des comportements types. Par exemple, les personnes extraverties ont tendance à raconter des blagues salaces et les personnes sympathiques chantent souvent sous la douche. De leur côté, les personnes plus intelligentes ont une habitude disons... détestable.

En effet, les gens qui ont la fâcheuse habitude de dire des gros mots ont tendance à avoir un quotient intellectuel plus haut que la moyenne. Les "merde", "fait chier", "putain" lâchés dans les bouchons sont, selon cette étude, une marque d'intelligence. Mais pourquoi ? Le journal The Independent, qui a eu accès à l'étude, révèle qu'il y a un effet très positif à jurer : contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces personnes ont en moyenne plus de vocabulaire. Et plus le vocabulaire est grand, plus il est enrichi, plus le quotient intellectuel est élevé.

Pour Michael Adams, auteur du livre "L'Eloge à la grossièreté", jurer c'est aussi le signe d'une intelligence sociale. "Les gros mots sont d'une utilité inattendue pour favoriser les relations humaines parce qu'ils comportent des risques. Nous aimons en sortir", affirme-t-il au site Quartz.

Mais être intelligent n'est pas le seul avantage. Dans un autre registre, une seconde étude, publiée dans le journal "Psychologie Sociale et Sciences de la Personnalité", révèle que les personnes qui jurent ont tendance à être plus honnête. Elles seraient moins tentées par le mensonge ou la tromperie.

Mais cette dernière étude a ses limites. Les chercheurs n'ont pas pu étudier toutes les facettes du comportement humain. Par exemple, "la malhonnêteté que nous avons examinée concernait principalement l'autopromotion pour paraître plus désirable aux yeux des autres plutôt qu'un comportement carrément contraire à l'éthique". D'autres études pourraient être menées pour encore mieux comprendre les liens entre personnalité et comportement.