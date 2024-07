Cet été, se balader en forêt peut coûter jusqu'à 750 euros d'amende

Un changement dans la loi a fait l'effet d'une bombe. Depuis, l'accès aux espaces naturels est drastiquement restreint.

La forêt est un terrain de jeu réglementé. Amendes, interdictions d'accès, manifestations, ces derniers mois, de nombreuses tensions se sont formées autour des espaces naturels. En cause : un changement de loi qui vient porter un coup aux randonneurs, alors que la pratique est en pleine expansion. Aujourd'hui, près de 27 millions de Français en font.

Mais cela ne plait pas à tout le monde. Les propriétaires privés, c'est-à-dire les trois quarts des forêts françaises et jusqu'à 90% dans certaines régions, voient leurs terrains se dégrader et ont multiplié ces dernières années les clôtures. Un réflexe dangereux : les animaux ne peuvent plus circuler librement. Face à cet enjeu, la loi a changé.

Et en 2023, le président de la République a signé un texte controversé. Le but est de retirer la plupart des clôtures qui entourent les propriétés privées. En contrepartie, l'article 8 de la nouvelle loi précise que "pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui [...] constitue une contravention de la quatrième classe".

Ainsi, toute personne entrant dans une forêt privée s'expose à une amende de 135€, et jusqu'à 750€ en cas de récidive. Seule obligation pour le propriétaire : que le caractère privé du lieu soit indiqué par un panneau. Les randonneurs doivent donc se méfier pendant leur balade.

Mais ce texte fait débat : que se passe-t-il quand un chemin de randonnée passe à travers une propriété privée ? Pour l'heure, la propriété privée semble prévaloir sur le droit de circuler. Exemple en août 2023 : un propriétaire du parc naturel des Hauts de Chartreuse interdit purement et simplement l'accès à son terrain. Du jour au lendemain, 15% du parc devient inaccessible. Une pétition est lancée, récoltant au passage 40 000 signatures, une manifestation a lieu et une plainte est déposée par un syndicat. Contacté, le président du syndicat affirme qu'un accord semble avoir été trouvé entre le gestionnaire du parc et le propriétaire. Le syndicat ne connaît pas encore les contours de l'accord.

Pour éviter ces 135 euros d'amende, le mieux est donc de bien se renseigner avant sa balade. L'Office National des forêts, gestionnaire des forêts publiques, met à disposition deux cartes interactives sur son site : l'une permet de connaître les forêts domaniales autour de chez soi et une autre présente les plus belles forêts publiques de France.

Et si vous partez en randonnées, faites attention, car d'autres règles encadrent l'accès aux espaces naturels. Les dégradations, dépôts sauvages et cueillettes chez autrui sont bien évidemment interdits toute l'année. Moins connu, mais promener son chien sans laisse est interdit du printemps au début de l'été, même sur les routes et les sentiers de randonnée. Une mesure qui vise là encore à protéger la faune en laissant les animaux s'accoupler et les bébés grandir.