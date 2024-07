Une vraie piscine pour se rafraîchir au calme, c'est possible pour quelques dizaines d'euros

Vous rêvez d'un coin de soleil au calme avec une piscine et des transats ? Bonne nouvelle : c'est un rêve beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît...

Avec les températures estivales qui grimpent, de nombreux Français aimeraient plonger dans une piscine rafraîchissante. Si posséder sa propre piscine peut sembler hors de portée, une alternative intéressante se développe pour profiter d'une piscine privée au calme le temps d'un après-midi ou d'une soirée.

Les piscines municipales, bien que populaires, présentent certains désavantages qui poussent de plus en plus de gens à chercher d'autres options. Souvent bondées en période de forte chaleur, elles offrent peu d'intimité et de tranquillité. Les horaires d'ouverture peuvent être contraignants et l'ambiance parfois bruyante n'est pas propice à la détente. Des inconvénients qui expliquent peut-être en partie l'intérêt des Français pour les piscines privées. On en compte 3,5 millions sur le territoire, soit près d'une piscine privée pour 20 habitants.

Dans ce contexte, un nouveau marché s'est développé : la location de piscine entre particuliers. Ce système permet aux propriétaires de rentabiliser leur investissement en louant leur piscine à d'autres personnes pour quelques heures ou une journée. Une opportunité pour les uns d'amortir les coûts d'entretien et pour les autres de profiter d'un espace privé à moindre coût.

Les prix de location varient en fonction de la localisation et des équipements proposés. A distance des grandes villes, il est possible de louer une belle piscine privée pour 5 euros de l'heure par adulte, même si un minimum de 3 heures de location est souvent requis. Exemple à Noyant-Villages dans le Maine-et-Loire, où une remise de 50% pour les enfants permet d'obtenir la location d'une piscine chauffée à 26°C pendant 3 heures pour 2 adultes et 2 enfants à 43 euros. Aux alentours de Paris, les prix grimpent, mais on trouve encore des offres raisonnables avec des disponibilités en août. C'est le cas à Houilles, à 25 minutes de Paris via le RER A, où un propriétaire propose une piscine non chauffée cette fois-ci à 65 euros toujours pour 3 heures, 2 enfants et 2 adultes.

Le plus souvent, le prix inclut l'accès aux toilettes, à une douche, le prêt de transats et de bouées. Pour quelques euros de plus, il est possible de profiter de certaines options. Les plus courantes sont la location de serviettes et d'un barbecue. D'autres services plus rares peuvent néanmoins être de véritables atouts comme la location d'une chambre pour un nourrisson, une bouteille de rosé ou de Champagne ou encore un goûter.

C'est en tout cas, ce que nous avons pu constater sur la plateforme Swimmy, spécialisée dans la location de piscines privées entre particulier. Cependant, il en existe d'autres comme My PrivatePool et Kiwizz. Ces sites fonctionnent de manière similaire aux plateformes de location de logements entre particuliers. Ils incluent généralement un contrat de location type, un bail civil, qui définit les conditions de location, la durée, le prix et peut prévoir un dépôt de garantie. Il offre une sécurité juridique tant pour le propriétaire que pour le locataire.