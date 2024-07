Cette petite pièce des voitures est la nouvelle cible privilégiée des voleurs - surtout sur les Renault

Les voleurs de voitures ne se contentent plus de dérober des véhicules complets. Ils ciblent désormais des pièces spécifiques.

Le vol de pièces automobiles n'est pas un phénomène nouveau. Depuis des années, les malfaiteurs s'intéressent à différents éléments des véhicules, cherchant à les revendre sur un marché parallèle lucratif.

Parmi les cibles privilégiées ces dernières années, on a beaucoup parlé des pots catalytiques, convoités pour les métaux précieux qu'ils contiennent. Cette pratique a pris une ampleur considérable, comme en témoignent les chiffres. En 2022, la gendarmerie a recensé une dizaine de milliers de vols de catalyseurs en France, soit une hausse de 50% par rapport à l'année précédente.

Ces vols touchent tous types de véhicules, des voitures particulières aux utilitaires, en passant par les camping-cars. Mais depuis quelques mois, une nouvelle tendance inquiétante se dessine. Cette fois-ci, ce n'est donc plus les pots cataliytiques dont il s'agit.

En effet, les voleurs ont trouvé une nouvelle cible : les caméras de recul. Ce phénomène touche particulièrement les véhicules de la marque Renault, notamment les modèles Clio, Mégane et Captur.

La particularité de ces vols réside dans leur simplicité d'exécution. En effet, sur ces modèles, la caméra de recul est intégrée au logo en forme de losange situé à l'arrière du véhicule. Les malfaiteurs n'ont besoin que de quelques minutes et d'un simple tournevis pour s'en emparer, souvent sans même que le propriétaire ne s'en aperçoive immédiatement.

L'ampleur du phénomène est particulièrement visible dans le sud de la France, comme le rapportent nos confrères de France Bleu. A Béziers et Narbonne, les plaintes pour vol de caméras de recul se sont multipliées ces dernières semaines. Une trentaine de cas ont été signalés dans chacune de ces villes depuis début juin, et on estime qu'il y aurait plus d'une centaine de plaintes dans l'ensemble du département de l'Hérault.

Ce qui rend ces vols particulièrement attractifs pour les malfaiteurs, c'est la facilité de revente de ces pièces. Les caméras de recul sont interchangeables entre les différents modèles de la marque, ce qui crée un marché parallèle florissant. Revendues à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués par le constructeur, ces pièces trouvent facilement preneurs auprès d'automobilistes à la recherche de bonnes affaires.

Face à cette situation, les autorités et les experts automobile recommandent plusieurs mesures de précaution. Tout d'abord, il est conseillé de privilégier le stationnement dans des endroits sécurisés ou bien éclairés. Si possible, garer son véhicule de manière à rendre l'accès à l'arrière plus difficile peut également décourager les voleurs. Enfin, en cas de vol, il est crucial de porter plainte rapidement. Non seulement cela permet aux forces de l'ordre de mieux appréhender l'ampleur du phénomène, mais cela peut également faciliter les démarches auprès des assurances pour la prise en charge du remplacement de la pièce volée.