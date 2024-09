Ces produits sur Amazon sont à éviter à tout prix - voici comment les détecter

Sur Amazon, les avis vérifiés proviennent uniquement de personnes ayant acheté le produit sur la plateforme, mais cela n'empêche pas aux avis trompeurs de pulluler...

Faire ses achats en ligne ouvre l'accès à une telle quantité de références que, bien souvent, le fabricant nous est inconnu. Les consommateurs se tournent donc vers les avis d'autres acheteurs pour tenter de se faire une opinion.

Logique, lire les avis d'autres acheteurs est le moyen le plus évident de s'assurer de sa qualité. Cependant, à cause d'une technique malhonnête difficile à éradiquer, il faut désormais se méfier des avis, même sur les plateformes les plus populaires comme Amazon.

Pourtant, sur Amazon, la mention "avis vérifié", qui n'est attribuée qu'aux avis dont les auteurs ont acheté le produit sur la plateforme, se veut particulièrement fiable. Malheureusement, à cause d'une technique de vente peu scrupuleuse, même ces avis sont à prendre avec des pincettes.

En effet, certains vendeurs proposent à leurs clients un bon d'achat en échange de la publication d'un avis positif 5 étoiles et d'un commentaire élogieux. Une pratique illégale contre laquelle Amazon assure se battre, mais qui perdure malgré tout. Les vendeurs envoient généralement ces propositions par flyer dans le colis, il proposent le plus souvent un bon d'achat équivalent à la valeur du produit acheté et qui sera à faire valoir dans leur boutique.

On peut penser que malgré tout, les avis contre remboursements peuvent être sincères, mais cela doit être rare. Sur X (ex-Twitter), un dénommé Austin Evans déclare avoir reçu une offre de remboursement dans son colis pour un produit qu'il n'a même pas commandé. Et cela va encore plus loin : de nombreuses personnes intègrent des groupes Facebook dans le seul but d'obtenir des produits gratuits. N'ayant dès le départ aucune intention de payer le produit acheté, elles s'empressent d'écrire un avis positif dès la réception du colis pour pouvoir se faire rembourser au plus vite, probablement sans même prendre le temps de le tester.

Dans ce contexte, il est nécessaire de revoir ses habitudes lorsque l'on achète sur Internet. Plusieurs logiciels pour vérifier l'authenticité des avis se sont développés comme Review Meta et Fakespot . Ils intègrent à leurs algorithmes plusieurs critères censés détecter les faux avis comme l'historique d'achat du vendeur, mais ne sont malheureusement pas infaillibles.

Quelques mesures plus simples peuvent être adoptées en complément ou non de ces outils. Au lieu de se concentrer sur la meilleure note moyenne, il faut prendre en considération la proportion de notes positives sur le nombre total d'avis pour sélectionner un produit. Un produit moins bien noté mais avec des milliers d'avis peut être plus sûr qu'un produit avec une note presque à son maximum mais seulement une centaine d'avis.

Il est aussi judicieux de consulter les évaluations sur d'autres plateformes que celle du vendeur quand cela est possible. Par ailleurs les avis trop enthousiastes et qui n'apportent aucun détail sur le fonctionnement ou l'usage du produit doivent alerter.