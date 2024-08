Il suffit de quelques minutes pour payer moins cher son contrat d'assurance en gardant les mêmes garanties

Obligatoires et onéreux, tous les Français souscrivent à des contrats d'assurance pour leur habitation ou leur véhicule. Toutefois, des millions de ménages font une erreur lorsqu'ils signent. Ils peuvent la corriger en seulement quelques minutes.

Les assurances auto et habitation sont obligatoires pour tous les Français. Des millions de contrats sont donc signés ou renouvelés chaque année. Bien qu'ils soient incontournables, les contrats d'assurance constituent un poste de dépense important pour les ménages. En France, un foyer dépense en moyenne 600 euros par an pour son assurance auto et 100 euros, sur la même période, pour son assurance habitation.

Toutefois, peu de personnes le savent, mais elles payent souvent trop cher leur assurance. Pour les même garanties, de nombreux particuliers pourraient faire baisser la note de plusieurs dizaines d'euros sur l'année. En cause : le mode de paiement avec lequel ils s'acquittent de leur facture.

De nombreuses compagnies d'assurance proposent à leurs clients d'utiliser l'option d'un règlement fractionné en plusieurs échéances. Une idée qui parait séduisante puisque cela permet d'étaler la charge financière d'un contrat d'assurance auto ou habitation. Ainsi, un assuré peut régler en deux, trois, quatre ou même en douze fois sa facture. Il n'a donc pas à débourser, une importante somme d'argent d'un seul coup. Cependant, cette astuce cache un énorme risque.

En effet, le paiement fractionné d'un contrat d'assurance s'accompagne souvent de frais supplémentaires, appelés "frais de fractionnement" ou "frais d'échéances". Ces surcoûts, exprimés en euros ou en pourcentage du montant annuel de l'assurance, peuvent représenter jusqu'à 8% du coût total de la cotisation, soit plusieurs dizaines d'euros sur une année. Une situation dommageable pour les ménages les plus précaires qui ont souvent recours au paiement fractionné et qui pourtant se retrouvent à payer plus cher que les autres.

Or, certaines assurances, comme Axa, n'indiquent pas ces frais sur leur site internet, selon Money Vox. Parmi celles qui communiquent dessus on trouve la Maif qui applique des frais correspondants à 1% (HT) du montant de l'assurance pour un paiement en deux fois (janvier et avril), et de 2,39% (TTC) pour un paiement en 12 fois (de janvier à décembre). De son côté, la Macif demande 2,2% du montant global de l'assurance, si le client veut régler la note avec un prélèvement mensuel. Les frais passent à 1,1% pour un règlement en deux fois.

Quant à la Maaf, elle facture 3 euros, auxquels s'ajoutent 2,50% du coût total de l'assurance, pour un paiement en deux fois. Pour un paiement trimestriel ou mensuel, les frais grimpent à 4% de la prime, auxquels s'additionnent des frais fixes, allant de 6 à 18 euros. La GMF, elle, applique des frais de prélèvement mensuels de 2,29 euros, quel que soit le nombre de contrats détenus.

Il est donc essentiel de privilégier le paiement en une seule fois, afin d'éviter des frais superflus qui grèvent inutilement le budget. Si le paiement fractionné s'avère indispensable, une comparaison attentive des pratiques des différents assureurs peut permettre de limiter l'impact de ces frais. Certaines compagnies, comme la Matmut, proposent ainsi des solutions de paiement échelonné sans frais supplémentaires, avec un minimum de 15 euros par prélèvement.