Cette astuce permet de payer moins d'impôts au moment de prendre sa retraite

Une astuce tout simple permet d'éviter de cumuler la baisse de revenus avec une augmentation des impôts lorsque l'on prend sa retraite...

Le passage à la retraite s'accompagne souvent d'une baisse significative de revenus qui peut s'avérer difficile à gérer pour de nombreux retraités. En effet, après de longues années de vie active, il faut s'adapter à un nouveau train de vie avec des ressources financières plus limitées.

Parallèlement à cette diminution des revenus, certaines dépenses ont tendance à augmenter avec l'âge. Les frais de santé, notamment, peuvent peser lourd dans le budget des retraités. De plus, avec davantage de temps libre, la tentation de consacrer plus d'argent aux loisirs peut être forte. Sans oublier que d'autres postes de dépenses comme l'alimentation et le loyer, ne diminuent pas nécessairement.

Pour amortir le choc de la baisse de revenus au moment de la retraite, certaines précautions peuvent être prises en amont. L'une d'entre elles concerne la fiscalité. En effet, il existe une astuce qui permet de réduire l'impact fiscal de l'indemnité de fin de carrière (IFC) et à laquelle on ne pense peut-être pas assez.

En effet, l'indemnité de fin de carrière étant imposable, le choix de la date de départ est crucial. Mieux vaut qu'elle s'ajoute aux pensions de retraite plutôt qu'aux salaires. En effet, le montant des salaires est en principe plus élevé, et en fin de carrière, d'autres sommes versées par l'employeur peuvent l'augmenter davantage comme l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis et d'éventuelles primes.

Ainsi, pour éviter de cumuler baisse de revenus et augmentation des impôts, dans la majorité des cas, il vaut mieux prendre sa retraite en début d'année civile plutôt qu'en fin d'année pour avoir un taux d'imposition plus faible. Un solde de tout compte versé en janvier 2025, sera donc préférable à un solde tout compte versé en décembre 2024.

De plus, cette astuce fiscale qui consiste à prendre sa retraite en début d'année concorde avec une autre stratégie utilisée pour améliorer sa pension de retraite. Dans le privé, le calcul de la pension de retraite s'effectue en prenant en compte les 25 meilleures années de salaire et comme la fin de carrière correspond souvent à la période où l'on gagne le mieux sa vie, il est stratégique de faire en sorte que la dernière année soit travaillée dans son intégralité. Dans ce contexte, prendre sa retraite en début d'année peut donc être doublement recommandé. A noter que ce deuxième conseil ne s'applique pas aux salariés du public puisque c'est leur salaire des six derniers mois de carrière qui est retenu pour le calcul de leur pension.

Enfin, pour ne pas perdre d'argent à la retraite, il est essentiel de bien vérifier son relevé de carrière. Ce document retrace l'ensemble des périodes d'activité professionnelle et permet de s'assurer que tous les trimestres travaillés ont bien été pris en compte. Il est possible de le télécharger sur le site ou l'appli Info Retraite qui centralise les relevés des différentes caisses de retraite. En cas d'erreur ou d'oubli, il ne faut pas hésiter à faire les démarches nécessaires pour les faire corriger car cela peut avoir un impact non négligeable sur le montant de la future pension de retraite.