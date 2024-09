Des radars d'un nouveau genre arrivent en France - voici où ils seront implantés

Annoncés depuis des années, ces radars devraient être déployés à la fin de 2024, mais ils seront sensiblement différents de ceux qui étaient prévus.

Les radars dans les zones à faible émission (ZFE-m) devaient être généralisés il y a des années, mais encore aujourd'hui, les automobilistes échappent à leur mise en place. A partir de la fin d'année 2024, c'est fini : les radars dans les zones à faible émission deviendront une réalité. Pour rappel, lancée en 2015 à Paris, une ZFE-m vise à améliorer la qualité de l'air dans une ville en interdisant la circulation aux véhicules les plus polluants.

Depuis la loi Climat et Résilience de 2021, des dizaines d'agglomérations sont surveillées. Certains territoires pollués comme Paris ou Lyon doivent respecter un calendrier précis et mettre en place des mesures restrictives.

A l'inverse, certaines agglomérations, dont le seuil de pollution est suffisamment bas, doivent instaurer des restrictions légères. C'est le cas de Limoges, Bordeaux ou Saint-Etienne. L'une de ces métropoles a décidé de trancher : elle va installer ces radars d'un nouveau genre. Etonnamment, une bonne surprise attend les automobilistes.

Ces premiers radars seront "pédagogiques". Comme le révèle Auto-Plus, ils ne verbaliseront pas les contrevenants. Inspirés des radars pédagogiques pour la vitesse, ils scanneront les plaques d'immatriculation pour vérifier si le véhicule a le droit de circuler. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte : cartes grises, vignette Crit'Air, dérogation communale. Un panneau avec du texte avertira alors le conducteur qui n'est pas autorisé à rouler.

C'est au cœur de l'Auvergne, à Saint-Etienne, que ces radars pédagogiques feront leur apparition. La métropole stéphanoise a en effet commandé plusieurs exemplaires à la société Sémeru. Ils devraient être opérationnels d'ici à fin 2024 pour une phase de test de trois ans. Des discussions seraient aussi en cours pour en déployer dans le Grand Paris, sans calendrier précis pour l'instant.

Quant aux "vrais" radars de ZFE, ceux qui verbalisent automatiquement, il faudra encore patienter. Initialement prévus pour 2024, ils ne devraient voir le jour qu'à partir de 2027. Un retard dû à "des problèmes techniques", fait savoir Aurélie Trégouët, secrétaire générale de l'association 40 millions d'automobilistes. C'est aussi un sujet qui divise dans les plus hautes sphères de l'Etat et qui met donc du temps à se mettre en place.

Cette approche en deux temps, pédagogie puis sanction, illustre la complexité de la mise en place des ZFE. Les pouvoirs publics cherchent à trouver un équilibre entre l'impératif environnemental et sanitaire et les impacts sociaux et économiques.

En revanche, des contrôles de police ont déjà lieu dans certaines villes. L'amende est de 68 euros pour les voitures et de 135 euros pour les poids lourds. Depuis l'année dernière, la liste des personnes autorisées à verbaliser a même été étendue. Ainsi, la police municipale peut également procéder à des amendes.