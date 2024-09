Ces deux métiers sont "extrêmement demandés" - les salaires n'arrêtent pas de grimper

Payés autour de 30 000 euros brut par an, ces deux professions ont vu leurs salaires exploser ces dernières années et vont continuer à les voir grimper.

Quel métier va voir ses salaires exploser en 2025 ? A cette question, Laurent Blanchard, expert du recrutement, reste prudent, mais indique au JDN que "dans un secteur bien précis, deux métiers sont extrêmement demandés". Le matin même, le directeur général de PageGroup venait de publier l'un des rapports les plus attendus de l'année : l'Étude de Rémunérations de 2025, 90 pages qui détaillent les nouvelles grilles de salaires des principaux secteurs d'activité.

C'est dans le domaine de l'industrie, l'un des plus dynamiques en matière d'emploi, que ces deux métiers "sortent du lot", insiste Laurent Blanchard. Ils se sont beaucoup développés ces dernières années. Cette tendance est confirmée au JDN par une représentante du laboratoire pharmaceutique Boiron.

Pour attirer des talents, les salaires en 2025 pourraient augmenter de 3% à 7%. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse et la forte demande pour ces profils : secteur en pleine expansion, carnet de commandes qui ne désemplit pas et surtout "800 000 départs à la retraite prévus dans les années à venir".

Les deux métiers en question ? Technicien de production et technicien de maintenance. Le premier supervise la fabrication de pièces mécaniques, tandis que le second, appelé dans certaines circonstances "Technicien SAV", assure la surveillance et la réparation des machines.

Ces postes exigent un minimum de formation (CAP ou BTS). "Vingt ou trente ans en arrière, il y avait beaucoup de profils très faiblement qualifiés dans l'industrie, mais ce n'est plus le cas", précise Laurent Blanchard. L'automatisation croissante, l'utilisation de robots et l'intégration de l'intelligence artificielle nécessitent des compétences techniques plus avancées. "L'industrie est d'ailleurs l'un des secteurs les plus utilisateurs de l'intelligence artificielle dans le monde", ajoute-t-il.

Concernant les salaires, les deux postes ne sont pas logés à la même enseigne. Un technicien de maintenance en région parisienne peut espérer un salaire d'environ 30 000 euros brut par an, tandis qu'un technicien de production perçoit légèrement moins, autour de 26 000 euros. Pour les profils expérimentés (plus de dix ans de métier), les postes peuvent atteindre une rémunération de 40 000 à 45 000 euros brut par an.

De manière générale, le secteur de l'industrie a vu ses salaires drastiquement augmenter avec la hausse de l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre. L'année 2025 sera globalement plus stable, même si pour ces deux métiers particuliers, les salaires vont continuer d'augmenter.

Si la demande pour les techniciens de maintenance est généralisée à toutes les industries, celle des techniciens de production varie selon les secteurs. "Les besoins en recrutement explosent dans l'aéronautique, la défense et l'énergie", précise Laurent Blanchard. Le luxe et la cosmétique, secteurs habituellement dynamiques, connaissent pour leur part des périodes d'embauche plus irrégulières.