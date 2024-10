Un nouveau prélèvement suspect : après "SFAM", voici l'intitulé qu'il faut vérifier sur son compte bancaire

Plusieurs personnes ont vu des prélèvements frauduleux arriver sur leur compte bancaire.

SFAM, Indexia, Info Presse... Autant de sociétés tristement célèbres. Ces entreprises ont été épinglées pour avoir effectué pendant des années des prélèvements non autorisés sur les comptes bancaires de nombreux ménages français. Suite à ces pratiques commerciales trompeuses, les entreprises ont été placées en liquidation judiciaire. Un procès est actuellement en cours, et le patron de la SFAM, Sadri Fegaier, risque une peine de prison ferme.

Pour rappel, les sociétés incriminées proposaient des assurances et des extensions de garantie pour des appareils électroniques. Les clients, parfois à leur insu, se retrouvaient engagés dans des contrats aux clauses opaques, avec des prélèvements automatiques difficiles à arrêter. Les montants prélevés variaient de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros par mois, pouvant atteindre des milliers d'euros sur plusieurs années.

Or, alors que la procédure judiciaire est en cours, de nouveaux prélèvements ont été signalés. Cette fois-ci, ils proviennent de Belgique et sont effectués par une entreprise ayant des liens étroits avec la SFAM et Indexia. De nombreuses victimes ont pris la parole sur les réseaux sociaux et sur les sites d'associations de consommateurs pour témoigner de leur expérience. Un point commun ressort de ces récits : toutes les personnes touchées sont d'anciens clients de SFAM, Indexia ou Info Presse.

C'est le cas de Mathilde, qui témoigne sur le forum de l'UFC Que Choisir. Il y a environ un mois, elle a découvert un prélèvement de 44,99 euros sur son compte bancaire. Quelques jours plus tôt, elle avait reçu un e-mail d'une société nommée Equestrian Cup la félicitant d'avoir souscrit à un "pack premium" offrant divers avantages. Mathilde affirme n'avoir jamais donné son accord pour ce contrat, malgré les affirmations de la société. Elle a rapidement contesté le prélèvement et attend toujours un remboursement.

Or, des liens entre Equestrian Cup et Indexia/SFAM, existent : avant de commercialiser ces mystérieux "packs premium", Equestrian Cup organisait des événements hippiques dans des propriétés appartenant au patron de la SFAM. De plus, Sadri Fegaier et Nicolas Deridder, le patron d'Equestrian Cup, affichent ouvertement leur amitié sur les réseaux sociaux. Enfin, lorsque Mathilde a contacté l'entreprise pour contester le prélèvement, la téléopératrice lui aurait confirmé qu'Equestrian Cup a pris la suite de Serena, une ancienne filiale de Indexia.

Face à ces prélèvements, il est important de savoir comment réagir. En premier lieu, il est recommandé de contacter le service clientèle de l'entreprise concernée pour tenter de trouver une solution à l'amiable. En cas d'échec, il est conseillé de signaler l'incident sur la plateforme SignalConso et de demander à sa banque de bloquer les prélèvements en faisant opposition.