Trop de Français ignorent qu'ils ont de l'or chez eux et le jettent à la poubelle

Il est possible de gagner facilement de l'argent en récupérant de l'or 22 carats dans de nombreux objets du quotidien.

Ce n'est pas la ruée vers l'or, mais il y a tout même une coquette somme d'argent à empocher. Alors que les cours de l'or atteignent des sommets historiques, trop peu de ménages français se rendent compte qu'ils en possèdent chez eux. Cet or n'est pas celui des bijoux de famille, ni celui plaqué sur de la vieille vaisselle. Cet or 22 carats est contenu dans des objets du quotidien que l'on trouve dans quasiment tous les logements en France.

Or, à cause de cette méconnaissance, les ménages ont tendance à jeter ces objets à la poubelle sans en retirer le précieux métal doré. En effet, bon nombre d'appareils électroniques et d'équipements électroménagers cachent de l'or. Parmi les appareils détenant un petit trésor, on trouve notamment les téléphones mobiles, les ordinateurs (fixes et portables), les tablettes, les téléviseurs, mais aussi certains électroménagers comme les machines à laver et les réfrigérateurs. Les processeurs, les cartes mère et les barrettes de RAM sont également concernés.

La quantité d'or présente dans ces appareils varie selon les composants. Par exemple, un processeur peut contenir entre 0,2 et 0,5 gramme d'or. Un smartphone renferme environ 34 milligrammes de ce métal précieux, tandis qu'un ordinateur fixe en contient environ 0,2 gramme. Sachant qu'un gramme d'or vaut actuellement 77,50 euros sur le marché, on peut en déduire qu'il y a environ 15,50 euros d'or dans un ordinateur.

L'utilisation de l'or dans la conception des appareils électroniques s'explique par ses propriétés uniques. Tout d'abord, l'or possède une excellente conductivité électrique et thermique, ce qui en fait un matériau idéal pour les connecteurs et les cartes mère. De plus, il résiste à la plupart des acides et s'altère difficilement, garantissant ainsi la durabilité des composants. Enfin, l'or est inoxydable, ce qui signifie qu'il conserve ses propriétés sur le long terme.

La récupération de l'or dans ces appareils est devenue une activité de plus en plus intéressante économiquement, compte tenu de la flambée des cours. Certaines entreprises se sont même spécialisées dans ce domaine. Pour récupérer l'or, la première étape consiste à rassembler un maximum d'appareils électroniques usagés. Il est important de noter que cette pratique ne doit pas être réalisée par des amateurs.

En effet, l'extraction de l'or des composants électroniques est une opération dangereuse qui nécessite l'utilisation de produits chimiques hautement toxiques. Le processus implique l'utilisation d'un mélange appelé "eau régale", composé d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique. Ces acides peuvent provoquer des brûlures chimiques, des détresses respiratoires, et même de la cécité en cas d'inhalation ou de contact.

Il est donc fortement déconseillé de tenter d'extraire l'or soi-même. La meilleure approche consiste à se tourner vers des professionnels spécialisés dans le recyclage des appareils électroniques. De plus, ces recycleurs assurent une gestion responsable des déchets électroniques, évitant que les composants en plastique sans valeur ne soient simplement jetés dans la nature.