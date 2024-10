Un prélèvement de 1 074 euros va surprendre 32 millions de personnes dans quelques jours

Cette somme est une moyenne. Les personnes concernées vont devoir régler entre plusieurs centaines et plusieurs milliers d'euros, y compris celles qui se croyaient protégées par la mensualisation.

32 millions de personnes vont devoir passer à la caisse. La redoutée taxe foncière arrive sur leur compte bancaire. En effet, d'ici quelques jours, cet impôt local, qui concerne tous les propriétaires de biens immobiliers, va être prélevé. Le montant du prélèvement peut atteindre plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros.

Tout dépend de la valeur du logement, de sa surface et de ses équipements. Logiquement, dans une même zone, une grande maison avec jardin et piscine sera plus fortement taxée qu'un petit studio. De plus, le montant de la taxe foncière est influencé par l'inflation, ce qui explique, en partie, les fortes augmentations observées ces dernières années.

En 2023, les propriétaires ont dû faire face à une hausse significative de la taxe foncière. Une augmentation de 7,1% a été appliquée dans toutes les communes de France. Certaines villes ont même décidé d'aller au-delà, comme Paris où la hausse a atteint 59%. Résultat, les 32 millions de propriétaires ont payé en moyenne 1 034 euros de taxe foncière en 2023. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2024, avec une nouvelle augmentation de 3,9% sur l'ensemble du territoire. Les contribuables vont donc devoir payer en moyenne 1 074 euros de taxe foncière d'ici quelques jours. Cette moyenne ne prend pas en compte les majorations de taxe foncière votées par les communes cette année.

Parmi les 32 millions de personnes qui vont devoir mettre la main à la poche, 20 millions devront s'acquitter de la taxe en une seule fois dans les jours à venir. Les 12 millions restants, qui ont opté pour la mensualisation, ont déjà payé une partie de leur taxe sur les dix premiers mois de l'année. Cependant, en raison des revalorisations importantes de la taxe foncière dans de nombreuses communes, ces contribuables mensualisés devront probablement régler un reliquat dans les prochains jours pour couvrir l'augmentation.

La date limite de règlement de la taxe foncière varie selon le mode de paiement choisi par le contribuable. Pour ceux qui optent pour un paiement dématérialisé, via le site impots.gouv.fr, la date limite est fixée au 20 octobre 2024 à minuit. Les contribuables qui choisissent un mode de paiement physique (virement, chèque ou espèces) ont jusqu'au 15 octobre 2024 à minuit pour régler leur taxe.

Pour effectuer un virement, il est nécessaire de contacter le service des impôts dont dépend le bien immobilier afin d'obtenir les références bancaires nécessaires. Le paiement en espèces peut se faire dans un centre des finances publiques. Quant au paiement par chèque, il doit être libellé à l'ordre du Trésor public.

Les contribuables sont tenus de respecter les dates limites de paiement. En effet, tout retard ou non-respect des conditions de paiement peut entraîner une majoration de 10% du montant dû.