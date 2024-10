Perdre sa place de train pendant son voyage, c'est désormais possible avec cette nouvelle règle de la SNCF

La SNCF a inscrit une nouvelle règle dans ses conditions de vente. Cette mesure, censée faciliter le replacement des voyageurs, soulève de nombreuses questions.

Les vacances de la Toussaint pourraient se transformer en casse-tête pour les voyageurs. Il y a quelques jours, la SNCF a discrètement ajouté une nouvelle règle pour ses billets. Et celui qui ne la respectera pas perdra sa place.

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir l'a repérée dans les conditions générales de vente (CGV) de SNCF Voyageurs. Ce document régit l'ensemble des règles entourant l'achat et l'utilisation d'un billet de train. Sur son site, l'association résume l'affaire en quelques mots : "Vous avez 15 minutes maximum pour vous asseoir."

Concrètement, cette nouvelle disposition stipule que le voyageur doit occuper sa place dans le quart d'heure suivant le départ du train. Un voyageur qui mettrait trop de temps à se placer dans le train pourrait perdre sa réservation.

Par "occuper", on entend au minimum y déposer ses effets personnels, comme une veste, un magazine ou une valise, avant de se rendre aux toilettes ou au wagon-bar.

Cette nouvelle disposition a pour but de permettre aux contrôleurs d'attribuer plus facilement les places non occupées à des voyageurs debout. En effet, certains passagers, comme ceux ayant manqué une correspondance, peuvent être autorisés à monter dans des trains complets sans garantie de place assise.

Cette règle s'applique également aux autres entreprises ferroviaires opérant en France, telles qu'Eurostar. Cependant, la SNCF tient à tempérer les inquiétudes. Contactée par le JDN, l'entreprise assure qu'il n'y a "aucune nouveauté, aucun changement des règles, aucune nouvelle consigne donnée aux chefs de bord". Selon elle, l'inscription de cette pratique dans les CGV est uniquement à titre informatif.

Olivier, chef de bord interrogé par Le Parisien, se veut rassurant : "C'est complètement anecdotique. On ne va pas mettre en difficulté un voyageur qui passe vingt minutes au bar d'un TGV. Ce serait le clash direct." Cette déclaration laisse entendre que l'application de la règle pourrait être plus souple que ne le suggère son libellé. La SNCF précise également que si un voyageur se présente après le délai de 15 minutes, le chef de bord s'efforcera de trouver une solution à la situation.

Mais alors, pourquoi avoir inscrit cette règle dans les CGV si elle n'est pas destinée à être strictement appliquée ? La SNCF explique qu'elle doit simplement se conformer au règlement européen. En effet, elle et la centaine d'entreprises ferroviaires en Europe ont signé les nouvelles conditions générales de transport ferroviaire. Ce document oblige notamment les sociétés à mettre en place la règle des 15 minutes.

Même si cette nouveauté semble être plus souple que sur le papier, il est conseillé aux voyageurs de rester attentifs. Pour éviter tout désagrément, il peut être judicieux de signaler sa présence rapidement à bord, ne serait-ce qu'en déposant un effet personnel à sa place réservée avant de s'éloigner.