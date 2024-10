Sur Vinted, attention à ces 3 marques de vêtements - elles sont les plus visées par des faussaires

La contrefaçon de vêtements de luxe d'occasion est un fléau qui touche de nombreux Français. Sur Vinted, trois marques sont ciblées par les escrocs, mais il existe des techniques pour les repérer.

En 2023, plus d'un Français sur deux s'est tourné vers la seconde main pour ces achats. Si cette pratique permet de réaliser de nombreuses économies, notamment sur les articles de luxe, il faut rester très vigilant. Certains secteurs sont infestés par des escrocs.

Le marché du luxe d'occasion est particulièrement visé. Des faussaires font passer leurs produits pour des vrais en les faisant payer au prix fort et l'ampleur du phénomène est considérable : d'après un sondage du CSA, 55% des Français déclarent avoir déjà été victimes de contrefaçon.

Certaines marques de luxe populaires sont très touchées par les contrefacteurs. On pense tout de suite à Hermès, Dior, Saint Laurent ou Prada, mais elles sont loin d'être les marques les plus impactées.

Selon Vinted, première entreprise de vente de seconde main en France, Louis Vuitton, Chanel et Gucci sont les plus ciblées. "Cartier, qui a gagné en popularité, peut aussi avoir des articles victimes de contrefaçon", précise l'entreprise au Journal du Net. Face à cette menace, il est crucial d'adopter certaines précautions avant tout achat en examinant l'annonce depuis l'application Vinted.

Contacté par le Journal du Net, Vinted recommande plusieurs points de vigilance. Le premier réflexe est de se renseigner sur le produit que l'on souhaite acheter et de comparer avec la photo sur l'annonce. "Les contrefacteurs ajoutent parfois des éléments supplémentaires ou des logos pour renforcer l'impression d'authenticité", ajoute Vinted.

"Chaque marque possède des caractéristiques d'authenticité uniques qui varient en fonction de l'article et de l'année de production. Certains sacs de luxe récents sont dotés de puces électroniques, tandis que d'autres utilisent des éléments de sécurité visibles uniquement à la lumière noire, des numéros de série spéciaux ou des QR codes scannables", fait savoir Björn Holzhauer, Senior Brand Expert chez Vinted.

Il convient aussi de bien se renseigner sur le profil de l'acheteur, voir s'il est bien noté et vérifier qu'il ne vend pas de nombreuses fois le même produit. Il est également recommandé de demander des preuves d'authenticité, comme un certificat ou des détails sur l'origine du produit.

Malgré ces précautions, il devient de plus en plus difficile pour les consommateurs de détecter les contrefaçons. Björn Holzhauer explique : "Les répliques deviennent de plus en plus professionnelles et sophistiquées."

Pour lutter contre ce phénomène, Vinted a mis en place plusieurs mesures. L'entreprise dispose d'équipes dédiées et de systèmes de filtrage automatisés qui ont permis de supprimer plus de 2 millions d'articles contrefaisants de la plateforme en 2023. De plus, un service de vérification d'articles a été lancé, permettant de faire authentifier les produits par une équipe d'experts Vinted.