Ce CD se revend une petite fortune, ne le jetez pas si vous l'avez chez vous

Si la majorité des disques compacts ont perdu leur valeur, certains coffrets d'exception s'échangent à prix d'or, neuf ou d'occasion.

Certains coffrets CD d'exception continuent de fasciner les collectionneurs malgré l'ère du numérique. Ces éditions d'artistes qui ont su marquer leur époque peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros sur le marché de la collection.

Ce qui distingue ces éditions recherchées du CD standard, c'est avant tout leur conception singulière. Les maisons de disques ont créé pour certains artistes des coffrets particulièrement élaborés, incluant des contenus exclusifs, des livrets détaillés et parfois même un livre, un poster ou des objets collector. Il peut s'agir d'édition limitée mais aussi d'intégrale de l'artiste incluant des morceaux rares qui restent encore aujourd'hui compliqués à trouver sur les plateformes de streaming.

L'intégrale Karl Böhm chez Decca illustre parfaitement cette tendance. L'œuvre de ce chef d'orchestre du 20e siècle célèbre pour ses interprétations de Mozart, Beethoven, Richard Strauss ou Richard Wagner est enregistrée dans un coffret de 38 CD vendu à 674,43 euros neuf à la Fnac et à environ 290 euros sur Amazon. Les CD sont accompagnés d'un blu-ray audio et d'images d'archives. Toujours dans le domaine du classique, l'intégrale studio remastérisée de Maria Callas se vend entre 370 euros neuve sur Fnac et entre 170 et 270 euros d'occasion sur Amazon.

Cependant, la chanson française possède aussi ses trésors. L'anthologie "Y'A D'La Joie" de Charles Trenet, coffret numéroté de 19 CD incluant plus de 400 titres restaurés, atteint 300 euros en très bon état sur Amazon. Plus impressionnante encore, l'intégrale de Pierre Perret (29 CD + DVD) se vend jusqu'à 610 euros neuve et à environ 360 euros d'occasion sur la même plateforme.

Par ailleurs, un groupe très apprécié du grand public se distingue à plusieurs reprises avec plusieurs coffrets de CD vendus très chers. Il s'agit des Pink Floyd, ce groupe de rock psychédélique originaire de Londres a toujours soigné le design et le contenu de ses coffrets de CD. L'intégrale "Discovery" de 16 CD se négocie entre 594 et 829 euros neuve et à environ 200 euros d'occasion en bon état. L'édition "Immersion" de "The Wall" comprenant 7 CD se vend jusqu'à 250 euros en occasion sur Ebay, grâce à son packaging travaillé et à des objets collector inclus.

Néanmoins, c'est le coffret "The Later Years 1987-2019" de Pink Floyd qui remporte la palme car il se vend à plus de 500 euros d'occasion. Cette édition limitée de 16 disques, contenant plus de 13 heures d'enregistrements audio et vidéo inédits, dont les mythiques concerts de Venise (1989) et de Knebworth (1990), est à 684,99 euros sur la marketplace de la Fnac, neuve et sous scellé. Sur Amazon, elle s vend d'occasion à 519 euros. L'édition inclus des vinyles et un livre photo de 60 pages en plus des CD.

Etonnamment, l'équivalent exclusivement en version vinyle ne coûte qu'une quarantaine d'euros chez Cultura même neuf et en édition limitée.