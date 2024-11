Ce service désormais gratuit aide des millions de retraités dans leurs déplacements

La solitude et la peur de sortir touchent de nombreux seniors en France. Une solution méconnue et gratuite depuis peu leur permet pourtant d'être accompagnés dans leurs déplacements.

Avec l'avancée en âge, la mobilité devient un enjeu majeur de santé publique. De nombreux seniors éprouvent des difficultés dans leur déplacements et cette perte d'autonomie progressive peut avoir des conséquences significatives sur leur qualité de vie.

Le cercle vicieux est bien connu : moins une personne âgée sort de chez elle, plus elle appréhende ce moment. Elle peut rapidement perdre l'habitude de s'orienter à l'extérieur, et voir ses capacités physiques diminuer ce qui augmente le risque de voir la sédentarité s'installer.

Pourtant, une activité sociale régulière est cruciale pour bien vieillir. Les sorties quotidiennes, qu'elles soient utilitaires ou de loisir, constituent un élément essentiel à leur bien-être. Elles permettent de maintenir des liens sociaux, de rester actif physiquement et de conserver son autonomie le plus longtemps possible.

Face à ce constat, des solutions innovantes émergent. L'une d'entre elles, particulièrement pertinente, propose un accompagnement personnalisé pour les sorties du quotidien. Le principe est simple : un accompagnateur professionnel, employé par un organisme d'aide à domicile agréé, se déplace au domicile du senior pour l'accompagner dans ses activités extérieures.

L'organisation a été pensée pour être la plus accessible possible. Un simple appel téléphonique permet de programmer une sortie, que ce soit pour faire ses courses, se rendre chez le coiffeur, aller au restaurant ou participer à des activités sociales. L'accompagnateur peut assister la personne âgée à pied ou en voiture, selon ses besoins, et reste présent tout au long de la sortie pour garantir sa sécurité et son confort.

Cette approche répond à plusieurs objectifs : maintenir l'autonomie des seniors, préserver leur vie sociale, mais aussi rassurer leurs proches qui s'inquiètent souvent de les savoir seuls lors de leurs déplacements. La présence d'un professionnel permet également de prévenir les risques de chute, première cause d'accidents chez les personnes âgées.

Ce dispositif nommé "Sortir Plus" existait déjà, mais depuis 2024 il est entièrement gratuit. Il est proposé par l'Agirc-Arrco à ses adhérents de 75 ans et plus. Auparavant payant via des chèques CESU, ce service est désormais entièrement pris en charge par la caisse de retraite complémentaire, sans condition de ressources mais dans la limite d'un plafond annuel de 300 euros. Le coût de chaque sortie varie en fonction de la durée et de la distance parcourue.

Pour en bénéficier, il suffit d'appeler le 0 971 090 971 (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, hors jours fériés) ou de se rendre sur le site internet de l'Agirc-Arrco. La première sortie doit être idéalement demandée une semaine à l'avance, puis les suivantes avec un préavis de seulement deux jours.

Le dispositif est remarquablement flexible : les bénéficiaires peuvent demander à conserver le même prestataire pour leurs différentes sorties, créant ainsi un lien de confiance durable. Les sorties sont intégralement prises en charge par l'Agirc-Arrco