Le délai pour demander cette aide est prolongé, les parents n'ont plus que 7 jours devant eux

Une aide financière importante pour les familles fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle. Les parents concernés disposent encore d'une semaine pour effectuer leurs démarches.

En cette période où le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations, certaines familles peuvent encore bénéficier d'un coup de pouce significatif. Une aide qui varie considérablement selon le profil de la famille, de quelques dizaines à plus de mille euros par an, peut encore être demandée pour un premier versement en 2024.

Logement, alimentation, santé, transports.. certains postes de dépense sont inévitables, et pour les parents, les frais de scolarité peuvent considérablement alourdir le budget familial et ils ne font qu'augmenter à mesure que les enfants grandissent.

Pour alléger le budget des français concernant la scolarité de leurs enfants sur l'année scolaire 2024-2025, demander de l'aide peut encore être possible puisque la date limite de dépôt des demandes a été repoussée au 15 novembre.

Cette année, en raison des évolutions réglementaires significatives dans le processus d'attribution des bourses de collège et de lycée, le délai pour demander ces aides a été étendu. Cette prolongation concerne tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés. Pour rappel, les demandes devaient initialement s'arrêter le 17 octobre pour les élèves inscrits dans des établissements publics et privés et le 31 octobre pour les élèves inscrits au CNED

Les critères d'attribution ont été pensés pour être équitables et prendre en compte la réalité des situations familiales. Deux facteurs principaux entrent en jeu : les ressources de la famille et le nombre d'enfants à charge. Plus précisément, c'est le revenu fiscal de référence de 2023, figurant sur l'avis d'imposition 2024, qui est pris en compte.

Pour les lycéens, les montants annuels varient de 474 euros pour le premier échelon à 1 008 euros, versés en trois fois au cours de l'année scolaire. A titre d'exemple, pour l'échelon donnant droit à 474 euros par an, les ressources ne doivent pas dépasser 21 370 euros avec un seul enfant à charge. Par ailleurs, des primes complémentaires peuvent augmenter ces montants. Une prime d'équipement de 341,71 euros est prévue pour les élèves de première année de certaines spécialités techniques ou professionnelles. Les internes peuvent aussi bénéficier d'une prime spécifique allant de 327 euros à 672 euros selon leur échelon.

Pour les collégiens, le système se décline en trois niveaux de bourses, avec des montants trimestriels de 38, 105 ou 165 euros. À titre d'exemple, pour une famille avec un enfant à charge, le plafond de ressources annuelles 2023 est fixé à 17 927 euros.

Les démarches administratives ont été considérablement simplifiées, notamment pour les lycées publics où une innovation majeure a été mise en place : l'étude automatique des droits. Les parents peuvent désormais donner leur consentement pour cette étude automatique lors de l'inscription ou de la réinscription de leur enfant. Pour ceux qui préfèrent la méthode traditionnelle, le service en ligne Téléservice Bourses reste disponible, accessible sur le site service-public.fr.