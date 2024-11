Les impôts vont baisser en 2025 pour des millions de Français : il y a une seule condition à respecter

En dessous de ce seuil, les contribuables vont payer moins d'impôt que l'an dernier.

Une baisse d'impôt significative va concerner une grande partie des 40 millions de contribuables français. Cette baisse d'impôt est liée à la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. Comme en 2023 et en 2024, ce barème sera indexé sur l'inflation enregistrée par l'Insee. Alors que le taux d'inflation devrait s'établir en moyenne à 2% sur l'ensemble de l'année 2024, le barème de l'impôt sur le revenu sera donc relevé de 2% en 2025.

Ainsi, les contribuables dont les revenus n'ont pas augmenté ou ont connu une hausse inférieure à 2% en 2024 verront leur impôt diminuer en 2025. En revanche, ceux qui ont bénéficié d'une augmentation de revenus supérieure à 2% paieront davantage, mais la hausse sera atténuée grâce à la revalorisation du barème.

La première tranche d'imposition, celle à 11%, débutera désormais à 11 520 euros, contre 11 294 euros en 2024. La limite de la tranche suivante (30%) passera de 28 797 à 29 373 euros. L'entrée dans la tranche d'imposition supérieure (41%) passera de 82 342 à 83 988 euros. Et enfin, le seuil de la dernière tranche (45%) grimpera également de 177 106 à 180 648 euros.

Prenons l'exemple d'un célibataire déclarant 35 000 euros de salaire imposable. Avec la déduction forfaitaire de 10%, son revenu imposable tombe à 31 500 euros. En 2024 il aura donc payé :

0% jusqu'à 11 294 euros

11% de 11 294 à 28 797 euros, soit 1 925,3 euros

30% de 28 797 à 31 500 euros, soit 810,9 euros

Il aura réglé au total 2 736,2 euros au fisc en 2024. Cependant, en 2025 il devra payer :

0% jusqu'à 11 520 euros

11% de 11 520 à 29 373 euros, soit 1 963,83 euros

30% de 29 373 à 31 500 euros, soit 638,1 euros

Notre contribuable s'acquittera donc de 2601,93 euros auprès des impôts en 2025, soit 134,27 euros de moins que l'année précédente.

Les avantages fiscaux sont également concernés par cette revalorisation de 2%. La déduction forfaitaire de 10% qui s'applique automatiquement sur les salaires perçus en 2024 (déclarés en 2025) sera comprise entre 505 euros minimum et 14 455 euros maximum, contre 495 et 14 171 pour les revenus perçus en 2023 (déclarés en 2024). Pour les retraités, l'abattement de 10% sur les pensions sera fixé à 451 euros minimum par pensionné et plafonné à 4 407 euros par foyer.

Les ménages les plus aisés seront les principaux bénéficiaires de cette revalorisation. En effet, une part plus faible de leurs revenus sera soumise au taux marginal d'imposition le plus élevé (la tranche à 45%). Ils devraient également recevoir des remboursements plus importants lors de la régularisation des impôts prélevés à la source en 2024. Concrètement, seuls les ménages ayant vu leurs revenus augmenter de plus de 2% en 2024, subiront une hausse d'impôt en 2025.

La revalorisation du barème fiscal vise à adapter le système d'imposition à l'évolution de l'inflation afin de préserver le pouvoir d'achat des contribuables.