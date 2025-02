Votre enfant aura plus de chances de devenir un grand chef d'entreprise s'il fait la vaisselle - et voici pourquoi

D'après plusieurs études, les enfants participant aux tâches ménagères développent des capacités exceptionnelles pour leur future carrière professionnelle.

Et si faire la vaisselle, aider à la cuisine ou ranger le linge était bénéfique pour son enfant. On sait déjà que faire les tâches ménagères diminue le stress chez les adultes et améliore le cerveau des personnes âgées, mais certains parents ignorent que faire ces activités dès le plus jeune âge serait indispensable pour le développement de l'enfant.

Car oui, le meilleur facteur de réussite des jeunes adultes est "leur participation aux tâches ménagères à l'âge de trois ou quatre ans", d'après une étude américaine. Ainsi, a chercheuse Marty Rossmann a analysé le développement de 84 enfants sur plus de vingt ans, de l'âge de trois ans jusqu'à leur vie de jeune adulte.

Grâce aux tâches ménagères, ces jeunes enfants développent à l'âge adulte toutes les compétences pour devenir de grands chefs d'entreprise : une meilleure maîtrise d'eux-mêmes, un sens des responsabilités plus élevé, de meilleures relations sociales, de meilleures performances académiques et deviennent financièrement plus indépendants.

Plus surprenant encore, "la participation aux tâches domestiques dès trois ans s'est révélée être un meilleur indicateur de réussite que le QI", ajoute l'auteur et spécialiste de la petite enfance, Céline Alvarez lors d'une présentation de l'étude. À l'inverse, lorsque les enfants n'ont commencé qu'à l'âge de quinze ou seize ans, la participation se retourne contre eux et ces sujets sont moins "performants" à l'âge adulte.

L'hypothèse avancée par les chercheurs est que la responsabilité acquise via les tâches ménagères est plus efficace lorsqu'elle est apprise jeune. Selon Céline Alvarez, c'est en effet durant cette période que l'enfant développe ses compétences exécutives fondamentales, qui seront déterminantes pour son avenir.

Une étude plus récente de l'université La Trobe (Australie), menée auprès d'enfants de cinq à treize ans, confirme ces résultats en démontrant que les tâches ménagères régulières et notamment le jardinage améliorent les fonctions exécutives : planification, autorégulation et mémorisation des instructions.

Mais attention, la participation seule ne suffit pas. La manière dont les tâches sont présentées influence également la capacité des enfants à devenir des adultes équilibrés. "Les tâches ne doivent pas être trop écrasantes, les parents doivent les présenter d'une manière qui corresponde au style d'apprentissage préféré de l'enfant, et les enfants doivent être impliqués dans la détermination des tâches qu'ils accompliront, par le biais de réunions familiales ou de méthodes telles qu'un tableau des corvées hebdomadaires", précise l'étude.

Surtout, les experts sont formels : "les enfants ne doivent pas être contraints d'effectuer ces tâches pour recevoir une récompense."